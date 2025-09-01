V.League vẫn là sân chơi của ngoại binh

Sau 3 vòng đấu, sự bùng nổ của các chân sút ngoại với hàng loạt bàn thắng đang làm tăng tính cạnh tranh của V.League 2025/26.

Ngoại binh đang là điểm tự trên hàng công của các đội bóng V.League. Ảnh: Cao Oanh.

Vòng 3 V.League 2025/26 khép lại với 19 bàn thắng được ghi, trong đó có đến 15 pha lập công đến từ các ngoại binh. Tính từ đầu mùa, 32/52 bàn thắng được thực hiện bởi những cầu thủ nước ngoài, chưa kể hai pha ghi bàn của các cầu thủ Việt kiều Kenvin Phạm Ba và Damian Vu. Tỷ lệ này chiếm đến 65%, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của lực lượng ngoại binh với giải đấu số một Việt Nam.

Ngoại binh trở thành điểm tựa ghi bàn của các CLB

Không thể phủ nhận, thể hình vượt trội, thể lực sung mãn và khả năng tranh chấp mạnh mẽ giúp các ngoại binh tạo ra khác biệt rõ rệt so với các chân sút nội. Họ mang đến cho các trận đấu tốc độ cao, sự va chạm quyết liệt và cả khả năng dứt điểm hiệu quả.

Trong bối cảnh V.League ngày càng cạnh tranh, sự hiện diện của các cầu thủ chất lượng từ nước ngoài không chỉ nâng tầm chuyên môn mà còn buộc các CLB phải đầu tư mạnh mẽ hơn nếu muốn theo kịp cuộc chơi.

Điển hình như Ninh Bình. Trước mùa giải, đội bóng tân binh này thực hiện cuộc mua sắm rầm rộ, mang về nhiều ngôi sao cùng dàn ngoại binh chất lượng.

Kết quả cho thấy sự đầu tư ấy bước đầu đã đúng đắn. Sau 3 vòng đấu, Ninh Bình là đội khách duy nhất toàn thắng, giành 9 điểm trọn vẹn.

Đáng chú ý, 7/8 bàn thắng của họ đều in dấu giày các ngoại binh. Sự bùng nổ của dàn cầu thủ nước ngoài giúp đội bóng cố đô không bị “ngợp” trước sự khắc nghiệt của V.League ngay mùa đầu tiên góp mặt.

Alan Grafite và Leo Artur trở thành "Cặp song sát" trên hàng công của CAHN. Ảnh: CAHN.

Tương tự Ninh Bình, CAHN sở hữu đội hình được đánh giá có chiều sâu bậc nhất V.League. Thế nhưng sau 3 vòng đấu, ngoại binh vẫn là điểm tựa lớn nhất cho thầy trò HLV Mano Polking.

7/8 bàn thắng của CAHN thuộc về các cầu thủ nước ngoài, trong đó riêng tiền đạo Alan Grafite ghi đến 5 bàn, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới hiện tại. Leo Artur đóng góp 2 pha lập công, còn Quang Hải là cầu thủ nội duy nhất ghi bàn cho CAHN tính đến lúc này với 1 bàn thắng.

Ngay cả Đà Nẵng, nơi vốn nổi tiếng với công tác đào tạo trẻ cũng phải tìm đến ngoại binh như giải pháp sống còn. Khó khăn tài chính buộc đội bóng sông Hàn đăng ký đến 3 cầu thủ nước ngoài ngay từ những trận đầu mùa.

Nếu không làm điều này, nguy cơ xuống hạng có thể ập đến sớm với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Thực tế cho thấy, cả 2 bàn thắng của Đà Nẵng đến thời điểm này đều được ghi bởi tiền đạo Henen.

V.League khốc liệt hơn

Sự xuất hiện và bùng nổ của các ngoại binh khiến V.League trở nên khốc liệt và hấp dẫn hơn. Trận đấu được đẩy lên tốc độ cao, đòi hỏi CLB phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cả về nhân sự lẫn chiến thuật.

Tuy nhiên, điều này cũng kéo theo một hệ lụy không nhỏ đó các chân sút nội ngày càng khó có đất diễn. Nhiều tiền đạo nội phải chấp nhận vai trò dự bị hoặc dạt sang đá cánh, lùi sâu làm nền cho các ngoại binh tỏa sáng. Về lâu dài, điều này có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của đội tuyển quốc gia, vốn cần những tiền đạo giỏi để chinh chiến ở các giải đấu quốc tế.

Các ngoại binh ghi dấu ấn đậm nét tại V.League.



Dẫu vậy, không thể phủ nhận ngoại binh cũng mang đến những giá trị riêng cho bóng đá Việt Nam. Họ giúp V.League tiệm cận hơn với trình độ và phong cách thi đấu hiện đại, tạo môi trường cạnh tranh gay gắt buộc cầu thủ nội phải nỗ lực cải thiện bản thân.

Ngoài ra, làn sóng cầu thủ Việt kiều trở về thi đấu như Kenvin Phạm Ba, Damiam Vu hay trước đó là Filip Nguyễn, Cao Pendant Quang Vinh, Đằn Văn Lâm… cũng góp phần làm đa dạng hóa lối chơi, bổ sung nhân sự chất lượng cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Trong bối cảnh các sân chơi châu lục ngày càng mở rộng, V.League không thể đứng ngoài cuộc. Việc đầu tư ngoại binh chất lượng, song song với đào tạo trẻ, phải được xem là chiến lược phát triển lâu dài. Giải đấu số một Việt Nam cần nâng tầm cả về chuyên môn lẫn hình ảnh để đủ sức cạnh tranh và giữ chân những cầu thủ giỏi, thay vì chỉ là điểm dừng chân tạm thời của họ.