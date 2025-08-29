CLB Thanh Hóa được đề nghị chuyển giao cho LĐBĐ Thanh Hóa

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã gửi tờ trình lên Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị việc chuyển giao công tác quản lý CLB Thanh Hóa cho LĐBĐ Thanh Hóa.

Theo nội dung tờ trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo LĐBĐ Thanh Hóa tạm thời tiếp nhận, quản lý và điều hành CLB. Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để duy trì hoạt động tập luyện, thi đấu của đội bóng tại V.League 2025-2026, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh mời các tổ chức, doanh nghiệp đủ năng lực tiếp quản CLB theo đúng quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, Sở sẽ báo cáo để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Động thái này được đưa ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Cao Tiến Đoan – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đông Á, đồng thời là Chủ tịch CLB Thanh Hóa tối 28/8. Ông Đoan bị xác định có vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 221 Bộ luật Hình sự 2015. Quá trình khám xét kéo dài đến hơn 23h cùng ngày mới kết thúc.

Việc thay đổi cơ quan quản lý CLB Thanh Hóa diễn ra trong bối cảnh đội bóng xứ Thanh khởi đầu V.League 2025/26 đầy khó khăn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Choi Won-kwon, đội mới giành 1 điểm sau 3 vòng đấu, với 1 trận hòa và 2 thất bại, xếp cuối bảng xếp hạng.

Tương lai của CLB Thanh Hóa đang được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi đội bóng này từng gây tiếng vang khi vô địch Cúp Quốc gia 2023 và về nhì tại V.League 2023/24. Việc mất đi nhà tài trợ chính và khủng hoảng ở thượng tầng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu của họ ở mùa giải mới.