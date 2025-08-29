Alan ‘như cá gặp nước’ ở CAHN

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, việc góp mặt trong đội hình giàu chiều sâu giúp Alan Grafite phát huy tối đa khả năng và trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất của CAHN.

Alan Grafite tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu của CAHN với Hà Nội.

“Alan Grafite cùng Leo Artur vốn đã chơi ăn ý từ thời còn khoác áo Bình Định. Đây là cặp bài trùng mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn có. Riêng Alan, tài năng của cậu ấy không phải bàn cãi. Khi một cầu thủ giỏi được đặt trong đội hình có chiều sâu và triết lý chiến thuật rõ ràng, cậu ấy sẽ như cá gặp nước. Không bất ngờ khi Alan tỏa sáng rực rỡ trước Hà Nội”, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đánh giá cao màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Alan Grafite trong trận CAHN thắng Hà Nội 4-2 tối 28/8.

Trên sân Hàng Đẫy, CAHN khởi đầu đầy hứng khởi trước đối thủ nhiều duyên nợ. Leo Artur mở tỷ số trong hiệp một với cú sút quyết đoán. Sang hiệp hai, Alan tỏa sáng rực rỡ, lập hat-trick chỉ trong hơn 30 phút, giúp CAHN dẫn 4-0. Hà Nội vùng lên mạnh mẽ với hai bàn rút ngắn cách biệt của Passira và Đình Hai ở những phút cuối.

Tiền đạo sinh năm 1998 trở thành tâm điểm trong cả ba vòng đấu vừa qua của V.League 2025/26. Anh ghi 5 bàn chỉ sau 3 trận, dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Không chỉ sở hữu khả năng dứt điểm sắc bén, chân sút người Brazil còn di chuyển cực kỳ thông minh, phối hợp ăn ý với Leo Artur để tạo nên mũi tấn công đáng sợ bậc nhất giải đấu.

Alan Grafite là mẫu tiền đạo hiện đại với khả năng độc lập tác chiến xuất sắc. Anh thường xuyên thực hiện những pha xử lý kỹ thuật đầy bất ngờ, chọn vị trí chính xác và dứt điểm đa dạng bằng cả hai chân lẫn đánh đầu. Những phẩm chất này giúp Alan trở thành lựa chọn số một của HLV Polking cho vị trí trung phong ngay khi cập bến sân Hàng Đẫy.

Đội hình giàu chiều sâu của CAHN ở V.League 2025/26.

Phong độ bùng nổ hiện tại nối dài thành tích ấn tượng mà Alan từng tạo ra ở mùa giải trước. Dù có quãng thời gian phải nghỉ vì chấn thương, tiền đạo 27 tuổi vẫn ghi tới 14 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới V.League 2024/25.

Anh được đánh giá là một trong những ngoại binh hay nhất giải trong hai mùa bóng gần đây. Việc gia nhập một đội bóng có chiều sâu như CAHN càng mở ra cơ hội để Alan phô diễn hết khả năng và khát khao chinh phục danh hiệu.

Mùa giải 2025/26, CAHN đặt mục tiêu cạnh tranh trên 4 đấu trường gồm V.League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League Two và Cúp Đông Nam Á. Với lịch thi đấu dày đặc và khốc liệt, phong độ ổn định của Alan đóng vai trò then chốt. Anh không chỉ là “cỗ máy ghi bàn” mà còn là người mang đến sự tự tin, bản lĩnh và khả năng định đoạt kết quả trong những trận cầu lớn.

Khi hàng công vận hành trơn tru với bộ đôi Alan - Leo Artur, CAHN có đủ lý do để kỳ vọng vào một mùa giải thành công trên mọi mặt trận. Sự ổn định và hiệu quả của Alan hứa hẹn sẽ giúp đội bóng ngành công an cạnh tranh sòng phẳng các danh hiệu cả trong nước lẫn châu lục.