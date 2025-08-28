HAGL đăng ký thủ môn 15 tuổi

Thủ môn Nguyễn Thành Lợi là cầu thủ nhỏ tuổi nhất trong danh sách đăng ký thi đấu V.League 2025/26 của HAGL.

Thủ môn Thành Lợi (áo xanh) trở thành cầu thủ nhỏ tuổi nhất V.League. Ảnh: Ultras HAGL.

Theo cập nhật trên hệ thống đăng ký thi đấu của VPF, thủ môn Nguyễn Thành Lợi sinh ngày 30/11/ 2009. Anh chỉ mới được HAGL đăng ký bổ sung khi thủ môn Nguyễn Vũ Khang chấn thương. Mới chỉ 15 tuổi 273 ngày, Thành Lợi trở thành gương mặt trẻ nhất góp mặt ở giải đấu số một của bóng đá Việt Nam.

Thành Lợi xuất thân từ khóa U15 đầu tiên của Học viện bóng đá do HLV Park Hang-seo thành lập. Cầu thủ trẻ này cao 1,86 m và được đội bóng phố núi ký hợp đồng từ tháng 5/2025. Dù chưa từng thi đấu chuyên nghiệp, việc được đăng ký ở V.League là cơ hội lớn để Thành Lợi học hỏi và từng bước hòa nhập với môi trường đỉnh cao.

Bên cạnh Thành Lợi, HAGL mùa này còn đăng ký 3 thủ môn khác gồm Huỳnh Trần Bảo Duy (2004), Phan Đình Vũ Hải (1994) và Trần Trung Kiên (2003) – người đang giữ vai trò gác đền số một của đội bóng phố núi.

Mùa giải 2024/25, Trần Gia Bảo (sinh năm 2008) cũng được điền tên và trở thành cầu thủ trẻ nhất giải khi đó, dù chưa có nhiều cơ hội ra sân. Như vậy, giống như mùa trước, HAGL tiếp tục duy trì trình làng những cầu thủ “tuổi teen” sau khi chia tay hàng loạt trụ cột.

Việc liên tiếp giới thiệu các tài năng trẻ cho thấy HAGL kiên định với chiến lược trẻ hóa đội hình, coi đây là nền tảng phát triển lâu dài.