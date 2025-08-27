Trận Hà Tĩnh-Thanh Hóa gặp sự cố

Trận đấu giữa Hà Tĩnh và Thanh Hóa ở vòng 3 V.League 2025/26 tối 27/8 bất ngờ bị gián đoạn khi hệ thống chiếu sáng sân Hà Tĩnh tắt ngấm giữa hiệp hai.

Trận đấu giữa Hà Tĩnh với Thanh Hóa bị gián đoạn. Ảnh: Chụp màn hình.

Phút 66 trong cuộc đối đầu giữa Hà Tĩnh và Thanh Hóa ở vòng 3 V.League 2025/26, khi đội chủ nhà đang tạm dẫn 1-0, một sự cố hy hữu bất ngờ xảy ra. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng tại sân Hà Tĩnh đồng loạt tắt ngấm, khiến bầu không khí trên sân chìm trong bóng tối. Trọng tài chính ngay lập tức buộc phải cho tạm dừng trận đấu để chờ khắc phục sự cố.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của cơn bão vừa quét qua khu vực miền Trung. Mưa to, gió mạnh khiến hệ thống điện tại sân vận hành chập chờn, dẫn đến tình huống mất điện bất khả kháng.

Trước khi sự cố xảy ra, trận đấu diễn ra với tốc độ cao và khá hấp dẫn. Hà Tĩnh tận dụng lợi thế sân nhà để dồn ép đối thủ, rồi cụ thể hóa thế trận bằng bàn mở tỷ số ở phút 44 do công của ngoại binh Atshimene Charles, tạo lợi thế sớm cho thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh.

Sự cố hy hữu này khiến bầu không khí trên sân rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Cầu thủ hai đội buộc phải tạm dừng thi đấu, vừa tranh thủ bàn bạc chiến thuật, vừa chờ đợi tín hiệu khắc phục sự cố.

Trên khán đài, cổ động viên cũng thấp thỏm, trong quãng nghỉ bất đắc dĩ. Ban tổ chức trận đấu thì phải gấp rút liên hệ với bộ phận kỹ thuật và chờ phương án xử lý từ VPF nhằm đảm bảo an toàn, cũng như quyền lợi thi đấu công bằng cho cả hai đội.