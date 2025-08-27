U23 Việt Nam áp đảo ở đội hình tiêu biểu U23 Đông Nam Á 2025

6 cầu thủ U23 Việt Nam góp mặt trong đội hình tiêu biểu giải U23 Đông Nam Á 2025, áp đảo so với các đội còn lại nhờ màn trình diễn ấn tượng trên đất Indonesia.

6 cầu thủ U23 Việt Nam lọt vào đội hình tiêu biểu U23 Đông Nam Á. Ảnh: Hải Hồ.

Chiều 25/8, trang chủ ASEAN United FC công bố đội hình tiêu biểu giải U23 Đông Nam Á 2025. Trong đó, U23 Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối với 6 gương mặt được vinh danh gồm trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức, các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Phi Hoàng và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Việc góp mặt đông đảo ở đội hình tiêu biểu phản ánh phần nào màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ở giải đấu năm nay, U23 Việt Nam toàn thắng và vượt qua chủ nhà U23 Indonesia 1-0 trong trận chung kết để lần thứ 3 liên tiếp nâng cúp vô địch. Trong đó, Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng với những bàn thắng quan trọng và trờ thành cầu thủ hay nhất giải. Các cầu thủ tuyến giữa và hàng thủ thể hiện lối chơi kỷ luật, chắc chắn.

So với U23 Việt Nam, các đội bóng còn lại lép vế rõ rệt. Dù vào chung kết, chủ nhà U23 Indonesia chỉ có 2 cầu thủ góp mặt là trung vệ Kadek Arel và tiền đạo Jens Raven. U23 Philippines gây bất ngờ khi dừng chân ở bán kết nhưng đóng góp đến 3 gương mặt là thủ môn Nico Guimaraes, hậu vệ Noah Leddel và tiền vệ John Lucero.

Đáng chú ý, đội hình tiêu biểu không có bất kỳ cầu thủ nào của U23 Thái Lan. Đây là điều hiếm thấy bởi bóng đá trẻ Thái Lan nhiều năm qua luôn góp mặt trong các hạng mục vinh danh ở khu vực. Tuy nhiên, nếu nhìn vào màn trình diễn ấn tượng của Philippines, thậm chí nhỉnh hơn cả Indonesia, điều này cũng dễ lý giải.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 29/8, ngay sau khi vòng 3 V.League 2025/26 khép lại, để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026. Trong danh sách triệu tập được công bố, Trần Thành Trung – cầu thủ Việt kiều thuộc biên chế Ninh Bình là cái tên đáng chú ý khi. HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện đã theo dõi kỹ cầu thủ này trước khi điền tên vào danh sách.