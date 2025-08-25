Trốn thẻ phạt, trợ lý CAHN bị kỷ luật

Trợ lý HLV Luis Filipe Viegas của CAHN bị phạt tiền và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận sau hành vi phản ứng, rời khỏi khu vực kỹ thuật khi trọng tài chuẩn bị rút thẻ phạt ở trận gặp Becamex TP.HCM tối 24/8.

Trợ lý Luis Filipe Viegas của CAHN bị kỷ luật sau tình huống trốn thẻ phạt ở trận đấu gặp Becamex TP.HCM. Ảnh: CAHN FC.

Chiều 25/8, Ban Kỷ luật VFF họp và thống nhất áp dụng điều 58 Quy định kỷ luật với ông Luis Filipe Viegas. Theo đó, trợ lý HLV Mano Polking bị phạt 5 triệu đồng, không được làm nhiệm vụ trong khu vực kỹ thuật của CAHN ở hai trận gặp Hà Nội (28/8) và Hải Phòng (13/9).

Quyết định này được đưa ra sau báo cáo của trọng tài Lê Vũ Linh về hành vi phản ứng thái quá của ông Viegas trong trận thắng 3-0 của CAHN trước Becamex TP.HCM ở vòng 2 V.League 2025/26.

Ở trận đấu trên sân Bình Dương, trợ lý Luis Filipe Viegas nhiều lần phản ứng gay gắt với tổ trọng tài. Đỉnh điểm là sau thẻ vàng ở phút 33, ông Viegas tiếp tục có lời lẽ xúc phạm rồi bỏ vào phòng thay đồ.

Khi trọng tài Lê Vũ Linh đến khu vực ban huấn luyện để làm việc, ông Viegas được cho là đã trốn trong đường hầm. Dù trợ lý tổ trọng tài cùng một số trợ lý của CAHN gọi nhiều lần, ông không trở lại. Sau gần 5 phút gián đoạn, trọng tài buộc phải rút thẻ vàng cho HLV Polking để trận đấu tiếp tục ở phút 38.

Ban tổ chức giải cho rằng hành vi của ông Luis Filipe Viegas vi phạm nghiêm trọng Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, điều lệ giải và Quy định kỷ luật, gây trì hoãn trận đấu, ảnh hưởng hình ảnh giải đấu. Sau khi xem xét hồ sơ, Ban Kỷ luật VFF quyết định đưa ra án phạt nghiêm khắc nhằm răn đe và giữ hình ảnh chuyên nghiệp cho V.League.