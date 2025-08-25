Ninh Bình dẫn đầu, ban huấn luyện CAHN nhận 2 thẻ vàng

Vòng 2 V.League 2025/26 khép lại với hàng loạt diễn biến kịch tính, từ phong độ thăng hoa của tân binh Ninh Bình FC, sự tỏa sáng của các cầu thủ trẻ, thất bại của đương kim vô địch Nam Định đến những thẻ phạt dành cho BHL các đội bóng.

Ninh Bình FC dẫn đầu sau 2 vòng đấu V.League 2025/26. Ảnh: Ninh Bình FC.

Trên sân nhà tối 23/8, Ninh Bình FC tiếp tục khiến người hâm mộ phấn khích khi đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 4-0. Bộ đôi ngoại binh Anjos và Gustavo mỗi người lập một cú đúp, mang về chiến thắng thứ hai liên tiếp và giúp đội bóng cố đô vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng sau hai vòng đấu.

Chỉ mới gia nhập V.League, Ninh Bình FC nhanh chóng chứng minh họ không hề dễ bị bắt nạt. Lối chơi kỷ luật, gắn kết cùng khả năng tận dụng cơ hội của các ngoại binh biến đội bóng này thành cái tên mà mọi đối thủ đều phải dè chừng.

Vòng 2 cũng đánh dấu sự bùng nổ của hàng loạt cầu thủ trẻ. Trên sân Hàng Đẫy tối 23/8, thủ môn Trần Trung Kiên có đến 11 pha cứu thua xuất sắc, giúp HAGL cầm hòa Hà Nội 0-0 trong thế trận mà đội chủ nhà liên tục dồn ép. Trung vệ Quang Kiệt cũng để lại dấu ấn với phong độ chững chạc, thi đấu chắc chắn dù mới 18 tuổi.

Trong khi đó tại sân Vinh, SLNA đánh bại đương kim vô địch Nam Định 2-1 nhờ sự xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình cùng những cầu thủ trẻ như Long Vũ, Văn Thành hay Quang Vinh. Quyết định trao cơ hội bắt chính cho Văn Bình sau khi để đàn anh Văn Việt rời đi đang mang đến trái ngọt cho đội bóng xứ Nghệ. Bảo Long, Hiểu Minh, Anh Quân, Xuân Bắc, Thanh Nhàn của PVF – CAND cho đến Thanh Hóa với Ngọc Mỹ, Thái Sơn, Ngọc Hà hay Văn Thuận, tất cả đều để lại dấu ấn đậm nét.

Nam Định thua sốc trước dàn cầu thủ trẻ của SLNA. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Điểm nhấn tiếp theo của vòng đấu đến từ cú sốc mang tên Nam Định. Dàn sao bạc tỷ của đội bóng thành Nam sớm vươn lên dẫn trước SLNA, song để đội chủ nhà gỡ hòa ngay trong hiệp một trước khi nhận bàn thua quyết định ở phút 82.

Pha volley đẹp mắt của Reon Dale Moore giúp SLNA giành trọn ba điểm, bất chấp trước đó họ từng chịu thiệt thòi khi bàn thắng của Olaha bị trọng tài từ chối vì cho rằng bóng chạm tay. Không có VAR, đội bóng xứ Nghệ đành chấp nhận quyết định gây tranh cãi, nhưng điều đó càng làm cho chiến thắng của họ thêm phần kịch tính.

Bên cạnh những khoảnh khắc thăng hoa, vòng 2 cũng không thiếu tranh cãi với ba thẻ vàng dành cho các thành viên ban huấn luyện. Thẻ vàng thứ nhất được trọng tài rút ra cho GĐKT Vũ Tiến Thành của HAGL trong trận đấu với Hà Nội. Phút 90+7, khi tỷ số vẫn là 0-0, Hai Long bên phía Hà Nội đi bóng kỹ thuật vượt qua 2-3 cầu thủ HAGL trước khi căng ngang để Thành Chung đá nối cận thành, đưa bóng vào lưới.

Tuy nhiên, trọng tài chính chưa công nhận bàn thắng và chờ VAR can thiệp, khiến bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng. GĐKT Vũ Tiến Thành của HAGL phản ứng dữ dội ngoài đường biên và ngay lập tức nhận thẻ vàng cảnh cáo. Chỉ đến khi VAR xác định Thành Chung đã việt vị trước khi ghi bàn, mọi tranh cãi mới khép lại, giúp HAGL thoát thua trong gang tấc.

Hai thẻ còn lại thuộc về ban huấn luyện CAHN trong trận gặp Becamex TP.HCM tối 24/8. Chiếc thẻ đầu tiên trọng tài Lê Vũ Linh rút ra dành cho trợ lý Luis Viegas vì lỗi phản ứng.

Dù đã bị cảnh cáo, ông Luis tiếp tục phàn nàn khiến trọng tài thứ 4 Trần Ngọc Nhớ phải nhiều lần nhắc nhở nhưng không thể làm dịu tình hình. Trọng tài Lê Vũ Linh tiến về khu kỹ thuật CAHN thì bất ngờ trợ lý Luis Viegas chạy thẳng vào phòng thay đồ và không quay trở lại. Sau khoảng 5 phút chờ đợi bất thành, ông buộc phải phạt thẻ vàng HLV trưởng Mano Polking ở phút 38.