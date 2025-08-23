Khoảnh khắc Tiến Linh té ngã

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh gặp sự cố té ngã khi ký tặng người hâm mộ sau trận CA TP.HCM thua Thể Công Viettel 0-3 tối 22/8 trên sân Hàng Đẫy.

Tiến Linh bước hụt và té ngã khi ký tặng người hâm mộ. Ảnh: CLB Bóng đá CA TP.HCM.

Sau trận thua 0-3 của CA TP.HCM trước Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy tối 22/8, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nán lại khu vực đường hầm để ký tặng người hâm mộ. Tiền đạo sinh năm 1997 miệt mài ký tên, chụp ảnh cùng fans nhí, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ sau trận đấu.

Tuy nhiên, một tình huống bất ngờ xảy ra khi Tiến Linh bước hụt bậc thềm và té ngã ngay trước sự chứng kiến của nhiều người. Anh nhanh chóng đứng dậy, dù bước đi có phần tập tễnh nhưng vẫn hoàn thành việc ký tặng trước khi trở về phòng thay đồ.

Trở lại với diễn biến trận đấu, CA TP.HCM nhận thất bại 0-3 trước Thể Công Viettel. Ba bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi Pedro Henrique, Damian Vũ và Lucao. Đây là trận đấu mà Tiến Linh không để lại nhiều dấu ấn khi hàng công CA TP.HCM gần như bị phong tỏa suốt 90 phút.

Trái ngược với trận đấu này, chỉ một tuần trước, Tiến Linh từng ghi bàn ngay những phút đầu trong chiến thắng 2-1 trước Hà Nội ở mở màn V.League 2025/26. Tuy nhiên, với thất bại ở vòng 2, CA TP.HCM sẽ cần nhanh chóng tìm lại phong độ để theo kịp đường dài của V.League.