2 lần thua tuyển nữ Việt Nam, HLV của Thái Lan bị sa thải

HLV Futoshi Ikeda bị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định sa thải sau chuỗi thất bại ê chề của tuyển nữ nước này.

HLV Futoshi Ikeda bị sa thải sau thất bại của tuyển nữ Thái Lan. Ảnh: FAT.

Ngày 22/8, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Ikeda sau khi tuyển nữ nước này chỉ xếp hạng 4 tại AFF Cup nữ 2025. Đây được xem là hệ quả tất yếu sau chuỗi kết quả đáng thất vọng, đặc biệt là hai lần thất bại trước Việt Nam.

FAT chỉ định bà Nuengruethai Sathongwien - chiến lược gia giàu kinh nghiệm, sở hữu bằng Pro License - tạm thời nắm quyền. Bà từng nhiều lần dẫn dắt tuyển nữ Thái Lan và giúp đội gặt hái thành tích ấn tượng tại SEA Games. Nhiệm vụ trước mắt của bà là dẫn dắt đội bóng hướng tới mục tiêu giành HCV SEA Games cuối năm nay trên sân nhà.

Việc bổ nhiệm Nuengruethai được cho là hợp lý trong bối cảnh FAT khó tìm được một HLV ngoại chất lượng trong thời gian ngắn, đồng thời bà am hiểu sâu sắc đặc thù bóng đá nữ Thái Lan.

HLV Futoshi Ikeda, sinh năm 1970 tại Tokyo, từng khoác áo Urawa Reds trước khi chuyển sang nghiệp huấn luyện. Ông từng đưa U20 nữ Nhật Bản vô địch AFC U19 năm 2017 và World Cup U20 năm 2018, sau đó dẫn dắt tuyển nữ Nhật Bản giai đoạn 2021-2024 với tỷ lệ thắng hơn 61%. Tuy nhiên, khi đến Thái Lan hồi đầu năm 2025, dấu ấn của ông mờ nhạt.

Tại AFF Cup nữ 2025, đội tuyển nữ Thái Lan liên tiếp thất bại: thua Việt Nam 0-1 ở vòng bảng, thua Myanmar 1-2 ở bán kết và gục ngã 1-3 trước Việt Nam trong trận tranh hạng ba. Thành tích này khiến chiếc ghế của Ikeda không thể giữ nổi, buộc FAT phải hành động ngay trước thềm SEA Games.