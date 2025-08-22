Đội hình gần 10 triệu euro của Nam Định đáng gờm thế nào

Nam Định khởi động mùa 2025/26 với dàn ngoại binh đắt giá trải dài từ khung gỗ tới hàng công, đưa tổng giá trị đội hình lên gần 10 triệu euro theo Transfermarkt.

Thủ thành Caíque được định giá 800.000 euro. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Trong khung thành, thủ môn Caíque Luiz Santos da Purificação là cái tên đáng chú ý nhất. Thủ môn người Brazil cao gần 2 m, từng khoác áo U20 Brazil và có kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu lẫn Mỹ. Anh được Nam Định đưa về với mức phí chuyển nhượng 800.000 euro, trở thành chốt chặn cuối cùng của đội bóng thành Nam ở mùa giải mới.

Phía trước Caíque là hàng hậu vệ gồm nhiều cái tên chất lượng. Trung vệ Lucas, người gắn bó với Nam Định từ mùa trước, tiếp tục giữ vai trò quan trọng ở trung tâm hàng thủ. Anh gia nhập Nam Định từ tháng 2/2024 với bản hợp đồng có giá trị 2 năm. Transfermarkt định giá cầu thủ này 225.000 euro. Ở mùa giải 2024/25, Lucas ra sân 21 trận trong cả 4 đấu trường mà đội bóng thành Nam tham dự và ghi 2 bàn thắng.

Bên cạnh anh là Mitchell Dijks, hậu vệ trái từng khoác áo Ajax Amsterdam và Bologna. Với chiều cao 1,94 m cùng kinh nghiệm thi đấu ở các giải châu Âu, Dijks hứa hẹn mang đến sự chắc chắn cho biên trái của Nam Định. Anh được định giá 600.000 euro.

Mitchell Dijks là bản hợp đồng mới nhất được Nam Định đưa về. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Khu trung tuyến của Nam Định mùa này quy tụ nhiều gương mặt mới. Njabulo Blom, tiền vệ người Nam Phi từng chơi tại MLS, được biết đến với khả năng đánh chặn tốt và sức bền dồi dào. Trên thị trường chuyển nhượng, cầu thủ sinh năm 1999 được định giá 950.000 euro.

Cạnh anh là Caio Cesar, tiền vệ người Brazil thi đấu cho Nam Định từ mùa trước, nổi bật với khả năng kiểm soát bóng và phối hợp cùng đồng đội. Caio có giá 600.000 euro. Mùa trước, anh ra sân 31 trận và có 4 pha lập công cho đội bóng thành Nam ở tất cả các đấu trường mà đội bóng này tham dự.

Ngoài ra, trước mùa giải mới, Nam Định còn mang về tuyển thủ của Palestine, Mahmoud Eid. Cầu thủ mang hai quốc tịch Palestine - Thụy Điển có giá 600.000 euro, từng chơi bóng ở châu Âu và Trung Đông.

Một tân binh khác là Romulo, tiền vệ Brazil trị giá 500.000 euro, mang đến thêm chiều sâu cho tuyến giữa. Sự góp mặt của bốn cầu thủ ngoại ở hàng tiền vệ giúp Nam Định có nhiều lựa chọn trong cách sắp xếp nhân sự và triển khai bóng.

Trên hàng công, Nam Định sở hữu những cái tên đắt giá bậc nhất V.League. Percy Tau, tiền đạo người Nam Phi trị giá 1 triệu euro, từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh, là gương mặt nổi bật nhất. Anh được kỳ vọng mang đến tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng cho đội bóng thành Nam.

Percy Tau, ngoại binh đắt giá nhất Nam Định. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Bên cạnh Tau, Brenner, chân sút gia nhập Nam Định từ tháng 3/2025, được xem là phương án thay thế cho Xuân Son sau khi tiền đạo sinh năm 1997 dính chấn thương nặng phải nghỉ dài hạn. Brenner nhanh chóng để lại dấu ấn với 6 bàn thắng sau 12 trận trên ba đấu trường Siêu Cúp Quốc gia, V.League và AFC Champions League Two.

Ngoài ra, Kyle Hudlin gây chú ý ngay khi gia nhập Nam Định nhờ thể hình vượt trội. Tiền đạo người Anh sinh năm 2000 sở hữu chiều cao 2,06 m, thuộc dạng hiếm có trong bóng đá chuyên nghiệp.

Trước khi sang Việt Nam, Hudlin từng thi đấu cho nhiều CLB tại Anh và được kỳ vọng trở thành mũi nhọn nguy hiểm của Nam Định trong các tình huống bóng bổng. Ở trận Siêu Cúp Quốc gia, anh vào sân từ ghế dự bị và lập cú đúp, dù đội nhà vẫn thất bại trước CAHN.

Từ thủ môn, hậu vệ, tiền vệ đến tiền đạo, Nam Định đã xây dựng đội hình ngoại binh với những cái tên giàu kinh nghiệm quốc tế và giá trị chuyển nhượng cao. Đây là lực lượng nòng cốt giúp đội bóng thành Nam tự tin bước vào mùa giải mới với mục tiêu cạnh tranh danh hiệu ở cả sân chơi quốc nội lẫn châu lục.