‘Messi Thái’ lập siêu phẩm khiến CAHN thua ngược

Hai bàn thắng của tiền vệ Chanathip Songkrasin khiến CAHN trắng tay trước BG Pathum ở trận đấu mở màn bảng A, Cúp Đông Nam Á 2025, tối 20/8.

Chanathip toả sáng rực rỡ trước CAHN.

Phút 58, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía CAHN, Chanathip Songkrasin bên phía BG Pathum nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội. Tiền vệ này xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm, vượt qua cả Adou Minh lẫn Thành Long trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc.

Thủ môn Nguyễn Filip chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua, để “Messi Thái” mang về bàn gỡ hòa 1-1. Đến phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ mang áo số 18 còn lập siêu phẩm với cú sút xa ở khoảng cách hơn 30 m để giúp đội nhà lội ngược dòng thắng 2-1.

Đáng nói, cầu thủ sinh năm 1993 chỉ mới được tung vào sân ở đầu hiệp 2 trong bối cảnh BG Pathum gặp nhiều khó khăn. Cuối hiệp 1, đội chủ nhà chỉ còn 10 người sau khi Mateus Fornazari nhận thẻ đỏ trực tiếp vì tình huống vào bóng nguy hiểm với Bùi Hoàng Việt Anh. Chưa dừng lại ở đó, VAR cũng từ chối một bàn thắng của đội bóng Thái Lan, khiến áp lực dồn lên họ càng nặng.

Về phía CAHN, thầy trò HLV Mano Polking đã có hiệp 1 ấn tượng. Alan mở tỷ số từ khá sớm, tạo lợi thế tâm lý cho đại diện V.League. Các cầu thủ áo đỏ liên tục gây sức ép, pressing tầm cao khiến hàng thủ BG Pathum lúng túng. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, CAHN không duy trì được sự chắc chắn và đánh mất quyền kiểm soát thế trận và để thua ngược.

Hai bàn thắng trong hiệp 2 của Chanathip là giúp BG Pathum lội ngược dòng giữ lại 3 điểm trên sân nhà trong thế thiếu người. Với CAHN, kết quả này mang lại tiếc nuối trước khi trở lại với đấu trường V.League.