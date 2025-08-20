Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Mano Polking tái ngộ ‘Messi Thái’

  • Thứ tư, 20/8/2025 19:06 (GMT+7)
  • 26 phút trước

HLV Mano Polking có màn hội ngộ đầy thân tình với cậu học trò cũ Chanathip Songkrasin, người từng là trụ cột của tuyển Thái Lan dưới thời ông.

HLV Polking gặp lại Messia Thái.

Cuộc gặp gỡ của HLV Mano Polking với tiền vệ Chanathip Songkrasin diễn ra ngay trước trận đấu của BG Pathum với CAHN tại Cúp Đông Nam Á tối 20/8. Cả hai không giấu nổi sự vui vẻ khi gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách.

HLV Polking chủ động bước đến, tươi cười ôm chặt lấy Chanathip. “Messi Thái” cũng đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, những cái vỗ vai thân tình và vài câu trò chuyện ngắn. Không còn là thầy trò trong màu áo tuyển quốc gia, giờ đây họ ở hai chiến tuyến, nhưng tình cảm vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.

HLV Mano Polking từng có quãng thời gian dẫn dắt tuyển Thái Lan, khi đó Chanathip giữ vai trò trụ cột số một trên hàng công. Chính vì vậy, khi gặp lại nhau, cả hai không giấu được sự thân thiết. Hai thầy trò tạo nên bầu không khí ấm áp và vui vẻ trước trận đấu căng thẳng.

Sau cái ôm và vài câu chào hỏi, cả hai nhanh chóng trở lại với sự tập trung cần thiết. Trận đấu giữa CAHN và BG Pathum hứa hẹn không chỉ là màn so tài về chuyên môn, mà còn mang thêm nhiều cảm xúc nhờ những khoảnh khắc dễ thương như cuộc tái ngộ này.

Ở mùa trước, HLV Polking từng có dịp gặp lại các học trò cũ của mình khi CAHN đối đầu Buriram United. Cả hai là đối thủ ở vòng bảng và chung kết. Trong trận đấu cuối cùng, đại diện của V.League để thua đối thủ và giành ngôi Á quân giải đấu.

