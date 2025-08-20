King's Cup của Thái Lan được FIFA công nhận

FIFA chính thức công nhận King's Cup từ năm 2025 là giải đấu giao hữu hạng A, có tính điểm xếp hạng FIFA Tier 1.

Các trận đấu ở King's Cup sẽ được FIFA tính điểm. Ảnh: FA Thailand.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), kể từ năm 2025, King's Cup chính thức được FIFA công nhận là giải đấu giao hữu hạng A, nằm trong hệ thống tính điểm xếp hạng FIFA Tier 1. Các trận đấu thuộc giải sẽ được tính điểm như những trận giao hữu quốc tế chính thức trong lịch FIFA Days, với hệ số điểm là 10 (I=10).

FIFA cũng đặt ra một số tiêu chuẩn bắt buộc liên quan như cầu thủ tham dự phải là thành viên đội tuyển quốc gia, tổ trọng tài và trợ lý trọng tài phải có tư cách FIFA, mỗi trận đấu phải diễn ra cách nhau tối thiểu 48 giờ. Ngoài ra, kết quả thi đấu cùng danh sách đăng ký cầu thủ đều phải được gửi đầy đủ cho FIFA và AFC.

King's Cup 2025 sẽ có sự tham dự của 4 đội tuyển gồm chủ nhà Thái Lan, Iraq, Hong Kong (Trung Quốc) và Fiji. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 4/9 đến 7/9. Theo kết quả bốc thăm, Iraq gặp Hong Kong, trong khi Thái Lan đối đầu Fiji. Hai đội thắng sẽ gặp nhau để tranh chức vô địch, hai đội thua tranh hạng ba.

Với việc được công nhận là giải đấu hạng A, King's Cup 2025 không chỉ là dịp thử nghiệm lực lượng mà còn mang lại cơ hội cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng FIFA cho các đội tham dự.

Lần gần nhất tuyển Việt Nam tham dự giải đấu này là năm 2019. Khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại đội chủ nhà ở bán kết nhưng thua Curacao trong loạt sút luân lưu ở trận đấu cuối cùng để khép lại giải đấu với ngôi Á quân. Năm nay, tuyển Việt Nam từ chối tham dự. HLV Kim Sang-sik quyết định không tập trung đội tuyển trong đợt FIFA Days tháng 9 để ưu tiên cùng U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026.