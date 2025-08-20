Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
King's Cup của Thái Lan được FIFA công nhận

  • Thứ tư, 20/8/2025 09:16 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

FIFA chính thức công nhận King's Cup từ năm 2025 là giải đấu giao hữu hạng A, có tính điểm xếp hạng FIFA Tier 1.

Các trận đấu ở King's Cup sẽ được FIFA tính điểm. Ảnh: FA Thailand.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), kể từ năm 2025, King's Cup chính thức được FIFA công nhận là giải đấu giao hữu hạng A, nằm trong hệ thống tính điểm xếp hạng FIFA Tier 1. Các trận đấu thuộc giải sẽ được tính điểm như những trận giao hữu quốc tế chính thức trong lịch FIFA Days, với hệ số điểm là 10 (I=10).

FIFA cũng đặt ra một số tiêu chuẩn bắt buộc liên quan như cầu thủ tham dự phải là thành viên đội tuyển quốc gia, tổ trọng tài và trợ lý trọng tài phải có tư cách FIFA, mỗi trận đấu phải diễn ra cách nhau tối thiểu 48 giờ. Ngoài ra, kết quả thi đấu cùng danh sách đăng ký cầu thủ đều phải được gửi đầy đủ cho FIFA và AFC.

King's Cup 2025 sẽ có sự tham dự của 4 đội tuyển gồm chủ nhà Thái Lan, Iraq, Hong Kong (Trung Quốc) và Fiji. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 4/9 đến 7/9. Theo kết quả bốc thăm, Iraq gặp Hong Kong, trong khi Thái Lan đối đầu Fiji. Hai đội thắng sẽ gặp nhau để tranh chức vô địch, hai đội thua tranh hạng ba.

Với việc được công nhận là giải đấu hạng A, King's Cup 2025 không chỉ là dịp thử nghiệm lực lượng mà còn mang lại cơ hội cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng FIFA cho các đội tham dự.

Lần gần nhất tuyển Việt Nam tham dự giải đấu này là năm 2019. Khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại đội chủ nhà ở bán kết nhưng thua Curacao trong loạt sút luân lưu ở trận đấu cuối cùng để khép lại giải đấu với ngôi Á quân. Năm nay, tuyển Việt Nam từ chối tham dự. HLV Kim Sang-sik quyết định không tập trung đội tuyển trong đợt FIFA Days tháng 9 để ưu tiên cùng U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026.

Australia vô địch AFF Cup nữ 2025

Bàn thắng duy nhất của Furphy ở phút 66 giúp tuyển nữ Australia đánh bại tuyển nữ Myanmar để lên ngôi vô địch AFF Cup nữ 2025.

14 giờ trước

Hải My

king's cup FIFA King's Cup FIFA Days thái lan fifa

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

