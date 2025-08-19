Dấu ấn dàn sao Việt kiều ở trận mở màn V.League

Sự hiện diện của dàn cầu thủ Việt kiều khiến vòng 1 V.League 2025/26 trở nên sôi động và thu hút nhiều sự chú ý từ giới mộ điệu.

Kevin Phạm Ba là Việt kiều có màn thể hiện ấn tượng nhất ở vòng 1 V.League 2025/26. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Sự chú ý lớn nhất thuộc về màn trình diễn của Kevin Phạm Ba trong màu áo Nam Định. Vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2, cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Pháp nhanh chóng để lại dấu ấn bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trước Hải Phòng.

Pha lập công ấy không chỉ giúp đội bóng thành Nam giành trọn 3 điểm, mà còn cho thấy sự sẵn sàng của Kevin trong hành trình khẳng định bản thân ở mùa giải mới. Ở một tập thể vốn sở hữu nhiều nhân tố chất lượng, việc anh tận dụng được cơ hội ngay từ vòng đấu mở màn là điểm cộng lớn trong mắt ban huấn luyện.

Không kém phần ấn tượng, Chung Nguyen Do tiếp tục chứng minh vì sao được kỳ vọng là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất mùa này. Được tung vào sân ở hiệp 2 trong trận đấu giữa Ninh Bình và Hà Tĩnh, cầu thủ Việt kiều Bulgaria thi đấu xông xáo, tự tin cầm bóng và không ngại thử thách đối thủ bằng các pha đi bóng kỹ thuật.

Anh thậm chí còn trực tiếp góp dấu giày trong bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 ở phút bù giờ, qua đó khép lại một ngày ra mắt V.League tương đối trọn vẹn.

Những trận giao hữu trước đó, thời tiết nắng nóng còn khiến anh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Chung Nguyen Do ở trận chính thức cho thấy sự thích nghi rõ rệt. Dù vậy, để thật sự trở thành trụ cột, cầu thủ sinh năm 2005 vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập trọn vẹn vào guồng quay khắc nghiệt của V.League.

Tại sân Thanh Hóa, Đà Nẵng có trận hòa 1-1 trước đội chủ nhà. Trận đấu này, Vadim Nguyễn cũng kịp tạo nên điểm nhấn trong lần đầu tiên ra sân ở V.League.

Được trao cơ hội trong hiệp 2, tiền vệ 22 tuổi không ngại tranh chấp và thường xuyên thực hiện những pha xử lý mang đậm chất kỹ thuật. Phút 80, anh có tình huống đảo người rồi tung đường chọc khe hiểm hóc, suýt chút nữa trở thành kiến tạo bàn thắng.

Trước khi giải đấu khởi tranh, Vadim từng gây ấn tượng mạnh ở giải giao hữu tại Quảng Nam với 1 bàn thắng cùng phong độ ổn định. Giờ đây, anh tiếp tục chứng minh mình xứng đáng được chờ đợi trong màu áo Đà Nẵng.

Chung Nguyen Do cũng đã "chào sân" ở V.League. Ảnh: Ninh Bình FC.

Bên cạnh những gương mặt mới mẻ, những Việt kiều quen thuộc với khán giả V.League cũng để lại dấu ấn riêng. Viktor Lê tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi góp dấu giày trong bàn thắng mở tỷ số của Hà Tĩnh. Khả năng đọc tình huống tốt và sự chắc chắn trong các pha xử lý giúp anh trở thành điểm tựa quan trọng nơi tuyến giữa.

Trong khi đó, Adou Minh, tân binh của CAHN nhanh chóng chứng minh giá trị khi được HLV Mano Polking tin tưởng trao suất đá chính. Anh vốn là tân binh duy nhất góp mặt ngay từ đầu ở trận Siêu cúp quốc gia cách đây hơn 1 tuần. Đến vòng mở màn V.League, cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Pháp tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng bằng lối chơi mạnh mẽ, quyết đoán.

Ở một vị trí hoàn toàn khác, Patrik Lê Giang lại trở thành điểm sáng trong khung gỗ của CA TP.HCM. Thủ môn Việt kiều này không ít lần từ chối những cơ hội mười mươi của dàn sao bên phía Hà Nội, góp công lớn vào chiến thắng ngày ra quân của đội bóng ngành công an.

Không chỉ dừng lại ở những pha cứu thua, anh còn đóng vai trò thủ lĩnh khi liên tục chỉ huy hàng thủ, nhắc nhở và động viên đồng đội. Trong bối cảnh đội bóng thành phố đang cần sự chắc chắn để tạo nền tảng vững vàng, phong độ của Patrik mang đến niềm tin không nhỏ cho ban huấn luyện cũng như người hâm mộ.

Tất nhiên, không phải tất cả những Việt kiều đều có cơ hội ra mắt ngay lập tức. Brandon Ly - cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Burnley, vẫn chưa góp mặt trong màu áo CAHN. Người hâm mộ đang chờ đợi ngày anh được trao cơ hội để chứng minh khả năng.

Tương tự, Damian Vu không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Thể Công Viettel. Trong bối cảnh cả CAHN lẫn Viettel đều sở hữu những nhân sự dày dặn kinh nghiệm và chất lượng ở các vị trí tương tự, việc cạnh tranh suất ra sân cho những gương mặt này chắc chắn không hề dễ dàng.

Vòng 1 V.League 2025/26 khép lại với hàng loạt dấu ấn khác nhau. Nhưng ở nhóm cầu thủ Việt kiều, sự hiện diện của họ đã tạo nên màu sắc mới cho giải đấu. Từ những gương mặt quen thuộc đang giữ vai trò nòng cốt, đến những tân binh trẻ trung vừa chập chững bước vào môi trường khắc nghiệt, tất cả đang hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ hơn trong chặng đường phía trước.