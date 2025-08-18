Huỳnh Đức ghi dấu ấn ở ngày khai mạc V.League

Vòng 1 V.League 2025/26 khép lại với đủ cung bậc cảm xúc khi tân binh tạo ra bất ngờ, còn các ứng viên vô địch lại khởi đầu một cách chật vật.

V.League 2025/26 đánh dấu sự trở lại của HLV Lê Huỳnh Đức trong màu áo CA TP.HCM. Chỉ sau chưa đầy ba tuần tiếp quản, nhà cầm quân kỳ cựu đã thổi vào đội bóng ngành Công an một diện mạo khác biệt. Trong ngày ra mắt giải đấu bằng cái tên gợi nhớ ký ức vàng son của bóng đá thành phố, CA TP.HCM đánh bại Hà Nội với tỷ số 2-1 đầy ấn tượng trên sân Thống Nhất.

HLV Lê Huỳnh Đức có màn tái xuất V.League ấn tượng trên băng ghế huấn luyện. Ảnh: Hoàng Tùng.

Dấu ấn của HLV Lê Huỳnh Đức không chỉ nằm ở chiến thắng mở màn, mà còn ở cách ông “mở khóa” cho Nguyễn Tiến Linh. Sau giai đoạn chững lại mùa trước, tiền đạo sinh năm 1997 thi đấu bùng nổ, trở thành thủ lĩnh hàng công đích thực. Bàn đánh đầu dũng mãnh ngay phút thứ hai trận đấu là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hồi sinh đó.

Bên cạnh đó, HLV Lê Huỳnh Đức còn mạnh dạn trao cơ hội cho lớp cầu thủ trẻ như Đức Phú, Quốc Cường hay Hoàng Phúc, qua đó mang lại sự tươi mới cho đội hình. Chính HLV Teguramori của Hà Nội, sau thất bại, cũng phải thừa nhận đối thủ xứng đáng giành chiến thắng.

Tuy nhiên, mùa giải mới chỉ khởi tranh và CA TP.HCM cần thêm thời gian để các tân binh hòa nhập cũng như lối chơi đi vào khuôn khổ. Và khởi đầu như mơ này đủ để tạo cú hích tinh thần cho tập thể, nuôi hy vọng khôi phục niềm tự hào bóng đá thành phố.

Nếu như CA TP.HCM khiến người ta chú ý bằng sự trở lại ngoạn mục, thì Ninh Bình FC lại mang đến một làn gió tươi mới. Lần đầu góp mặt ở V.League nhưng đội bóng cố đô không hề lép vế, thậm chí còn áp đảo Hà Tĩnh ngay trên sân khách. Con số thống kê 59,9% thời lượng kiểm soát bóng, 14 cú dứt điểm và gần 400 đường chuyền chính xác cho thấy sự khác biệt.

Tân binh Ninh Bình FC khởi đầu suôn sẻ. Ảnh: Cao Oanh.

Dù bị thủng lưới trước, bản lĩnh của dàn sao được đầu tư mạnh mẽ lên tiếng. Đức Chiến gỡ hòa, rồi Quang Nho cùng Gia Hưng hoàn tất màn ngược dòng 3-1 thuyết phục.

Điểm đặc biệt là Ninh Bình FC không hoàn toàn phụ thuộc vào ngoại binh, mà chính các tuyển thủ quốc gia và cầu thủ nội đóng vai trò quan trọng trong lối chơi. Trong đó phải kể đến Hoàng Đức, khi được giải phóng khỏi vai trò kiến thiết để dâng cao, anh phát huy tốt khả năng sáng tạo của mình. Dấu ấn đậm nét nhất là kiến tạo để đồng đội ghi thắng ấn định.

Một năm trước, Ninh Bình “hủy diệt” giải hạng Nhất với thành tích bất bại, giờ đây họ tiếp tục mang đến cảm giác một hiện tượng có thể làm nên chuyện ở sân chơi cao nhất. Với sự đầu tư lớn về lực lượng, đội bóng tân binh này hoàn toàn đủ cơ sở chen chân vào cuộc đua vô địch, và không còn là ẩn số nữa sau vòng mở màn.

Trong khi đó, các ứng viên vô địch lại khởi đầu khá chật vật. Hà Nội thua 1-2 trước CA TP.HCM, để lộ nhiều hạn chế. Dù đặt mục tiêu lớn ở mùa giải kỷ niệm 20 năm thành lập và mạnh tay chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng, Hà Nội FC chỉ sử dụng 2 ngoại binh trong đội hình xuất phát, thay vì tận dụng tối đa 3 suất được phép. Điều này phần nào phản ánh sự lúng túng trong quá trình sắp xếp lực lượng của HLV Makoto Teguramori.

Đội bóng thủ đô đang loay hoay tìm lại vị thế vốn có, nhưng thời gian không chờ đợi bất kỳ ai. Áp lực thành tích cùng sự kỳ vọng của người hâm mộ chắc chắn sẽ trở thành thách thức lớn với thầy trò HLV Teguramori trong mùa giải năm nay.

CAHN chia điểm Thể Công Viettel. Ảnh: Đức Cường.

CAHN nhập cuộc chậm chạp, chỉ có thể chia điểm trước Thể Công Viettel. Dẫu vậy, chính đối thủ của họ lại cho thấy tín hiệu sáng với Lucao. Vua phá lưới mùa trước giúp hàng công của đội bóng áo lính trở nên sắc bén hơn. Nhưng việc duy trì sự ổn định cả mùa vẫn là dấu hỏi với tập thể trẻ của HLV Popov.

Nhà đương kim vô địch Nam Định cũng chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm. Sau thất bại ở Siêu Cúp, họ lại bị Hải Phòng chọc thủng lưới trước và phải nhờ đến Hoàng Anh cùng Kevin Phạm Ba mới có thể lội ngược dòng ở những phút cuối.

Nhìn tổng thể, vòng mở màn cho thấy V.League 2025/26 không hề dễ thở với bất kỳ ứng viên nào. Những CLB được đánh giá cao vẫn loay hoay với bài toán nhân sự và phong độ. Khoảng cách giữa nhóm đầu và phần còn lại đang được rút ngắn, và nếu không kịp thích nghi, những ông lớn rất dễ bị bỏ lại trong cuộc đua khắc nghiệt vốn chỉ mới bắt đầu.