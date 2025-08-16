Tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn với ngôi vô địch AFF Cup nữ

Việc để thua 1-2 trước tuyển nữ Australia ở trận bán kết thứ 2 AFF Cup nữ 2025 tối 16/8 khiến tuyển nữ Việt Nam một lần nữa lỡ hẹn với ngôi vô địch giải đấu danh giá nhất khu vực.

Tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn trận chung kết khi để thua Australia ở bán kết. Ảnh: Anh Đức.

Với sự dày dạn kinh nghiệm cùng sự gắn kết được kiểm chứng qua nhiều giải đấu, tuyển nữ Việt Nam bước vào AFF Cup nữ 2025 với tư cách một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Thực tế, hành trình của thầy trò HLV Mai Đức Chung thuận lợi hơn khi những đối thủ mạnh như Thái Lan hay Philippines đều sớm dừng bước.

Tuy nhiên ở trận bán kết với tuyển nữ Australia - đội bóng trẻ nhất giải, Huỳnh Như và các đồng đội lại bất ngờ để lộ ra nhiều khoảng trống trong khâu phòng ngự. Điều này dẫn tới việc các cô gái của đội chủ nhà thủng lưới 2 bàn ngay trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam dồn lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Dù cầm nhiều bóng và nỗ lực áp đặt lối chơi, các học trò của HLV Mai Đức Chung lại không thể tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm trước khung thành đối thủ. Phải đến phút 88, Bích Thùy đi bóng kỹ thuật rồi dứt điểm ở góc hẹp rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho tuyển nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để các học trò của HLV Mai Đức Chung tạo nên bất ngờ và thêm một lần lỡ hẹn với chức vô địch AFF Cup nữ. Đây là kết quả để lại nhiều tiếc nuối khi đội từng được đánh giá là giàu kinh nghiệm và có lực lượng đồng đều nhất giải.

Ở trận tranh hạng ba, Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ tái ngộ tuyển nữ Thái Lan, qua đó hướng tới mục tiêu giành tấm huy chương đồng để khép lại giải đấu.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn