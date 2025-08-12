Tuyển nữ Việt Nam hạ Thái Lan để giành ngôi nhất bảng

Thắng 1-0 trước tuyển nữ Thái Lan ở lượt trận cuối cùng, tuyển nữ Việt Nam giành vé vào bán kết AFF Cup nữ 2025 với ngôi nhất bảng A tối 12/8.

Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết AFF Cup nữ 2025. Ảnh: Kim Anh.

Phút 36, từ đường chuyền dài của đồng đội, Huỳnh Như băng lên bên cánh phải, xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ đối phương rồi căng ngang vừa tầm để Thu Thảo đệm bóng cận thành, đánh bại thủ môn tuyển nữ Thái Lan. Đây là bàn thắng quý giá trong trận đấu được xem như “chung kết bảng A” giữa hai đội, khi cả tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Thái Lan đều nhập cuộc với quyết tâm cao nhằm giành lợi thế vào bán kết.

Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã tận dụng tốt cơ hội để vươn lên dẫn trước ở hiệp 1. Trong khi đó, đối thủ cũng dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thành. Hiệp 2, thế trận diễn ra cân bằng hơn khi hàng thủ Thái Lan chơi tập trung, khiến các chân sút Việt Nam gặp khó khăn trong việc gia tăng cách biệt.

Kết quả 1-0 được giữ nguyên đến hết trận, giúp tuyển nữ Việt Nam giành ngôi nhất bảng A với thành tích bất bại. Ở trận đấu cùng giờ, tuyển nữ Indonesia hòa 1-1 với tuyển nữ Campuchia. Với kết quả này, tuyển nữ Thái Lan là đại diện thứ 2 của bảng A vào bán kết.

Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam và tuyển Thái Lan ở bán kết sẽ được xác định sau lượt trận cuối bảng B diễn ra ngày 13/8. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng trước khi hướng tới mục tiêu vô địch giải.

