HLV Thạch Bảo Khanh: ‘PVF-CAND sẽ trụ hạng bền vững ở V.League’

HLV Thạch Bảo Khanh khẳng định PVF-CAND đã chuẩn bị đầy đủ cho mùa giải V.League 2025/26, đồng thời cùng các học trò hướng tới mục tiêu “trụ hạng vững vàng” tại đấu trường khắc nghiệt nhất bóng đá Việt Nam.

HLV Thạch Bảo Khanh hy vọng PVF-CAND sẽ "trụ hạng bền vững".

"Chúng tôi chỉ có 3 tuần chuẩn bị, trong thời gian đó, tôi cảm nhận được tinh thần tập luyện và khát khao thi đấu tại V.League của cầu thủ. Toàn đội đã sẵn sàng cho chặng đường phía trước. Mục tiêu của PVF-CAND là giành vị trí cao nhất có thể. Đương nhiên PVF-CAND sẽ nỗ lực trụ hạng, nhưng là trụ hạng bền vững ở V.League", HLV Thạch Bảo Khanh nói về mục tiêu của PVF-CAND trước Lễ xuất quân của đội bóng.

Chiều 12/8, PVF-CAND tổ chức Lễ xuất quân mùa giải 2025/26. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, tân binh V.League mang về một loạt cầu thủ như Nguyễn Văn Dũng, Trương Văn Thái Quý, Đỗ Văn Thuận, Đỗ Sỹ Huy, Hoàng Vũ Samson... cùng với những ngoại binh như Joseph Mpande, Almarido, Alain.

Nói về các ngoại binh của đội bóng, HLV Thạch Bảo Khanh nhận xét: "Các ngoại binh đều có ít nhất 1 năm đá V.League. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, do đó, có các cầu thủ lớn tuổi và ngoại binh sẽ giúp PVF-CAND cân bằng hơn. Hy vọng nhóm cựu binh và cầu thủ trẻ có thể hỗ trợ nhau”.

Cũng theo nhà cầm quân họ Thạch, với các cầu thủ trẻ vừa tham dự U23 Đông Nam Á và U21 Quốc gia, ông không đặt nặng khâu chuẩn bị thể lực. Đây đều là những cầu thủ có trạng thái thi đấu và đang tập trung hoàn thiện kỹ chiến thuật.

"Ở V.League, chúng tôi hướng tới bóng đá đẹp để cống hiến. PVF-CAND có khát khao của tuổi trẻ để tận hiến cho khán giả. Nhưng ở thời điểm này, PVF-CAND sẽ tính toán từng đối thủ một để đưa ra giải pháp tốt nhất cho đội bóng. Đương nhiên rồi, khi các cầu thủ trẻ họ có được môi trường không có áp lực, họ sẽ chơi rất tốt”.