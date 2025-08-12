Dàn tân binh ngoại được định giá cao nhất V.League 2025/26

|
Trung vệ Matheus Felipe của CA TP.HCM, sinh năm 1998, cao 1,86 m. Anh từng khoác áo nhiều CLB nổi tiếng tại Brazil trước khi tới Việt Nam. Cầu thủ 26 tuổi được định giá 1 triệu euro trên Transfermarkt, trở thành tân binh được định giá cao nhất V.League 2025/26. Ảnh: CA TP.HCM.
|
Tiền vệ Njabulo Blom, sinh năm 1999, người Nam Phi. Anh từng thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) trong màu áo St. Louis CITY SC và khoác áo đội tuyển quốc gia Nam Phi. Blom gia nhập Nam Định từ tháng 7/2025 và được Transfermarkt định giá 950.000 euro. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.
|
Willian Maranhão, sinh năm 1995, được đào tạo tại CLB Boavista (Brazil). Tiền vệ này nổi bật ở khả năng kiểm soát thế trận và hỗ trợ phòng ngự, hứa hẹn mang tới sự chắc chắn cho tuyến giữa Hà Nội. Anh được Transfermarkt định giá 900.000 euro. Ảnh: Hanoi Football Culb.
|
Tiền đạo Yevgeny Serdyuk của Hà Tĩnh, sinh năm 1998, cao 1,85 mét, mang quốc tịch Ukraine nhưng phần lớn sự nghiệp thi đấu ở châu Âu, đồng thời có 2 lần khoác áo U21 Ukraine năm 2019. Serdyuk được định giá 800.000 euro. Ảnh: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC.
|
Thủ môn Caique, sinh năm 1997, cao 1,98 mét, từng khoác áo Gremio và Esporte Clube Vitória tại Brazil. Anh có 32 lần ra sân ở Serie A Brazil và từng lên tuyển U20 Brazil. Caique được đánh giá là chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ Nam Định mùa này. Transfermarkt định giá anh ở mức 800.000 euro. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.
|
Tiền đạo Stefan Mauk, sinh năm 1995, mang hai quốc tịch Đức và Australia, từng đeo băng đội trưởng U23 Australia. Mùa 2024/25, Mauk ra sân 28 trận, ghi 10 bàn và có 2 kiến tạo trong màu áo Adelaide United. Với giá trị 650.000 euro, Mauk hứa hẹn tăng sức sáng tạo và khả năng ghi bàn cho CAHN. Ảnh: CAHN.
|
Tiền đạo Mahmoud Eid, sinh năm 1993, mang hai quốc tịch Palestine và Thụy Điển. Anh từng chơi bóng tại nhiều quốc gia như Thụy Điển, Đan Mạch, Indonesia, Qatar, Bahrain và Thái Lan. Transfermarkt định giá tân binh của Nam Định ở mức 600.000 euro.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.