Dàn tân binh ngoại được định giá cao nhất V.League 2025/26

Thủ môn Caique, sinh năm 1997, cao 1,98 mét, từng khoác áo Gremio và Esporte Clube Vitória tại Brazil. Anh có 32 lần ra sân ở Serie A Brazil và từng lên tuyển U20 Brazil. Caique được đánh giá là chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ Nam Định mùa này. Transfermarkt định giá anh ở mức 800.000 euro. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.