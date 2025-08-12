Vợ của Quang Hải rạng rỡ đọ sắc cùng Ánh Viên

Nàng WAGs, Chu Thanh Huyền thu hút sự chú ý khi rạng rỡ đọ sắc cùng kình ngư Ánh Viên trong đêm nghệ thuật Tổ Quốc trong tim diễn ra tối 10/8 tại SVĐ Mỹ Đình.

Chu Thanh Huyền và Ánh Viên chụp ảnh ở hậu trường. Ảnh: Chu Thanh Huyền.

Tối 10/8, tại hậu trường chương trình Tổ Quốc trong tim, nàng WAGs Chu Thanh Huyền - bà xã tuyển thủ Nguyễn Quang Hải trở thành tâm điểm khi đứng chung khung hình với kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Khoảnh khắc hai người đẹp cùng nở nụ cười tươi, diện áo cờ đỏ sao vàng nhanh chóng thu hút ống kính và trở thành tâm điểm ở hậu trường.

Chu Thanh Huyền lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc buộc cao toát lên vẻ trẻ trung, tươi tắn. Nụ cười rạng rỡ cùng phong thái tự tin giúp cô nổi bật giữa những gương mặt quen thuộc của thể thao Việt Nam. Trong khi đó, Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn giữ hình ảnh mộc mạc, giản dị vốn gắn liền với cô suốt nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Ánh mắt sáng và nụ cười hiền lành khiến kình ngư sinh năm 1996 toát lên vẻ gần gũi nhưng không kém phần cuốn hút.

Cả hai đứng cạnh nhau tạo nên sự đối lập thú vị. Một bên là vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch, một bên là nét giản dị, khỏe khoắn của vận động viên bơi lội hàng đầu. Sự xuất hiện của họ không chỉ thu hút sự quan tâm của khán giả tại sân Mỹ Đình, mà còn nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau sự kiện.

Tổ Quốc trong tim là chương trình nghệ thuật chính luận thu hút khoảng 50.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình. Không khí sự kiện rực rỡ cờ hoa, tiếng hò reo hòa cùng âm nhạc và ánh sáng, biến nơi đây thành bữa tiệc nghệ thuật đặc biệt.

Trên sân khấu, 5 gương mặt vàng của thể thao Việt Nam gồm Lê Văn Công, Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Ngọc Trâm và Phạm Quang Huy cùng xuất hiện, mang theo những câu chuyện truyền cảm hứng. Không chỉ tỏa sáng trên đấu trường, nhiều người trong số họ nay còn đảm nhận vai trò người thầy, dìu dắt lớp VĐV kế cận. Hình ảnh ấy trở thành biểu tượng cho tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn lên, khiến hàng triệu khán giả thêm tin yêu và tự hào.