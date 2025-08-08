Bạn gái Dias gây sốt với bộ sưu tập trong mơ

Người đẹp Maya Jama vừa khoe phòng trưng bày danh hiệu lấp lánh của bạn trai là hậu vệ Ruben Dias (Manchester City). Bộ sưu tập đó đủ khiến Harry Kane khao khát.

Maya, 30 tuổi, và Dias, 27 tuổi, hẹn hò được vài tháng và thường xuyên chia sẻ với người hâm mộ những khoảnh khắc đời thường phía sau ánh đèn sân khấu. Lần này, nàng WAG đã cho 3,2 triệu người theo dõi trên Instagram của mình được chiêm ngưỡng bộ sưu tập giải thưởng đáng ghen tỵ của Dias.

Maya tạo dáng trước bức tường đầy ắp những giải thưởng Dias giành được trong suốt sự nghiệp thi đấu, như một lời nhắc nhở tới người hâm mộ về đẳng cấp sân cỏ của bạn trai kém mình 3 tuổi.

Bộ sưu tập khủng của Dias

Phía sau nữ MC truyền hình là các bản sao của 4 danh hiệu Premier League Dias giành được, cùng các bản sao của chiếc cúp Champions League, Community Shield và FA Cup mà anh đã nâng cao trong màu áo Man City. Ngoài ra còn có hàng loạt giải “Cầu thủ hay nhất trận”, các danh hiệu “Đội hình tiêu biểu mùa giải”. Các tấm huy chương vô địch Premier League cũng được treo nổi bật trong khu trưng bày.

2024/25 là mùa đầu tiên kể từ khi Dias chuyển đến Etihad với giá 65 triệu bảng vào năm 2020 mà anh không giành được bất kỳ danh hiệu nào cùng CLB. Người hâm mộ bình luận trên Instagram rằng Katie Goodland, vợ của Harry Kane sẽ phải ghen tỵ khi nhìn thấy tấm ảnh này.

Kane mới chỉ có 1 danh hiệu ở Đức

Trên Instagram của Goodland, cho đến nay mới chỉ có 1 tấm ảnh ăn mừng vô địch Bundesliga cùng Kane. Tấm ảnh đó ấn tượng đến mức được 321.000 lượt "like". Nếu Kane mà có bộ sưu tập như của Dias, chắc ảnh khoe đồ của Goodland phải lên đến triệu like.