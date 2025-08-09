Văn Thanh và bạn gái dự khán trận Siêu cúp Quốc gia

Không thi đấu ở trận Siêu cúp Quốc gia 2025, hậu vệ Vũ Văn Thanh xuất hiện trên khán đài cùng bạn gái Trần Bích Hạnh để cổ vũ CAHN.

Văn Thanh cùng Bích Hạnh trên khán đài sân Thiên Trường.

Trong trận Siêu cúp Quốc gia trên sân Thiên Trường chiều 9/8, hậu vệ Vũ Văn Thanh không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của CAHN. Theo một số thông tin, Văn Thanh gặp một số vấn đề về thể trạng. Không thi đấu, cầu thủ gốc Hải Dương xuất hiện trên khán đài cùng bạn gái Trần Bích Hạnh để cổ vũ cho đội nhà.

Nàng WAGs diện áo phông trắng giản dị, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ rạng rỡ, tươi tắn. Trước sự quan tâm của khán giả, cặp đôi khá kín đáo, hầu như không có nhiều tương tác nơi đông người.

Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, quê Nam Định, là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng gym Việt Nam với lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Cô được nhiều người biết đến hơn kể từ khi vướng tin đồn hẹn hò với Văn Thanh.

Hiện tại, Bích Hạnh làm trong lĩnh vực thẩm mỹ. Ngoài ra, cô còn đầu tư kinh doanh, là cổ đông của một số nhà hàng, quán cà phê ở Nam Định và Hà Nội. Không chỉ được nhận xét có ngoại hình nổi bật, cô còn gây ấn tượng bởi phong cách sống năng động, tự chủ về kinh tế.

Tháng 5 vừa qua, Bích Hạnh từng tiết lộ đã đưa bạn trai về ra mắt gia đình, khiến tin đồn tình cảm giữa cô và Văn Thanh càng có thêm cơ sở. Nhiều bạn bè và người hâm mộ khi đó đã gửi lời chúc mừng, cho rằng mối quan hệ của cả hai đang bước vào giai đoạn gắn bó và nghiêm túc hơn.

Trong bối cảnh trận Siêu cúp Quốc gia thu hút hàng vạn khán giả và ống kính truyền thông, sự xuất hiện của cặp đôi ở hàng ghế khán đài đã trở thành điểm nhấn thú vị bên lề. Không ít người nhận xét, hình ảnh giản dị nhưng đầy ấm áp của Văn Thanh và Bích Hạnh đã phần nào cho thấy sự bền chặt trong mối quan hệ, đồng thời khiến người hâm mộ chờ đợi thêm những tin vui trong tương lai.