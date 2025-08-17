Hotgirl điền kinh Mỹ Tiên được đặc cách dự giải thế giới

Nữ VĐV 100 m rào Huỳnh Thị Mỹ Tiên sẽ đại diện điền kinh Việt Nam tham dự Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 tại Tokyo (Nhật Bản) từ ngày 13 đến 21/9.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên là gương mặt khả ái rất được quan tâm trong giới điền kinh Việt Nam.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên sẽ sang Nhật Bản cùng HLV Nguyễn Văn Lợi - người phụ trách tổ chạy rào của đội tuyển quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện VĐV cấp cao (Nhổn, Hà Nội). Đây là lần đầu tiên chân chạy người Vĩnh Long góp mặt ở sân chơi lớn nhất năm của môn điền kinh, theo suất đặc cách từ Liên đoàn điền kinh thế giới (WA).

Thực tế, chuẩn thành tích 100 m rào nữ để dự giải là 12 giây 73, trong khi thành tích tốt nhất sự nghiệp (PB) của Mỹ Tiên mới dừng ở 13 giây 38.

Ở Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 vừa tổ chức tại Đà Nẵng, cô giành HCV với thời gian 13 giây 52. Trước đó, tại giải vô địch châu Á ở Hàn Quốc hồi tháng 5, Mỹ Tiên lọt vào chung kết nhưng chỉ xếp hạng 7/8 với thông số 13 giây 69.

Kỷ lục quốc gia 100 m rào nữ hiện vẫn thuộc về Vũ Bích Hường (13 giây 36, năm 1999). So với chuẩn thế giới, khoảng cách còn rất lớn không chỉ với Mỹ Tiên mà cả điền kinh Việt Nam.

Thậm chí, nhà vô địch châu Á Jyothi Yarraji (Ấn Độ) dù vừa phá kỷ lục châu lục với 12 giây 96 vẫn không đủ chuẩn để góp mặt ở Tokyo.

Sắc vóc thu hút của Mỹ Tiên.

Dù vậy, việc Mỹ Tiên được nhận suất đặc cách mang nhiều ý nghĩa. Ở tuổi 26, cô gần như thống trị đường chạy rào trong nước, từng giành HCV SEA Games 32 tại Campuchia với thông số 13,50 giây.

Lần thử sức tại Tokyo sẽ là cơ hội quý để nữ VĐV này cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và hướng đến những bước tiến xa hơn.

Việc một VĐV Việt Nam góp mặt ở giải vô địch thế giới là tín hiệu tích cực, cho thấy sự nỗ lực và khát vọng vươn ra biển lớn của điền kinh nước nhà, dù con đường chinh phục đỉnh cao vẫn còn nhiều thử thách.