'VĐV điền kinh quyến rũ nhất thế giới' sa sút

Alica Schmidt, vận động viên chạy tiếp sức nổi tiếng người Đức, có thành tích không như ý tính từ đầu năm nay.

Alica Schmidt sở hữu lượng người theo dõi lớn.

Được báo chí ưu ái đặt biệt danh "vận động viên quyến rũ nhất thế giới", Schmidt thu hút sự chú ý của dư luận khi tham dự các giải đấu lớn. Nhưng từ đầu năm nay, cô nàng chưa có thành tích như mong muốn.

Trên Instagram, Schmidt chia sẻ về màn trình diễn trong thời gian qua: "Mùa giải này là một thử thách với tôi. Những cuộc đua khốc liệt, nhiều bài học được rút ra và những sự thay đổi không ngừng. Đây không phải là mùa giải tôi mong đợi, nhưng chắc chắn là mùa mà tôi cần để phát triển".

Cách đây 2 tuần, Schmidt tham gia thi đấu nội dung 800 m tại Giải Điền kinh quốc gia 2025 nhưng không thể vượt qua vòng loại. "Thật không may, tôi đã mắc Covid-19 vài ngày trước khi giải khởi tranh, vì vậy không có màn thể hiện tốt nhất. Thật thất vọng", Schmidt viết trên trang cá nhân.

Schmidt không có phong độ tốt trong năm nay.

Từ đầu năm, Schmidt cũng đạt được những thành tích đáng chú ý, bao gồm việc về nhất tại vòng loại 800 m tại Giải vô địch trong nhà quốc gia vào tháng 2, nhưng chỉ về thứ tư ở vòng chung kết. Cô cũng là thành viên trong đội SCC Berlin và giành chiến thắng ở nội dung 4x200 m tiếp sức.

Schmidt kỳ vọng sớm phục hồi sức khỏe 100% và tham gia một vài giải đấu lớn trước khi tập trung kỹ càng cho mùa giải 2026.

Với 5,5 triệu người theo dõi trên Instagram, Schmidt là một trong những VĐV điền kinh nổi tiếng nhất thế giới. Danh tiếng của cô tăng mạnh sau khi tham dự Olympic 2024 tại Pháp, dù không đạt được kết quả tốt.

