Giải mã nhóm quyền lực mới ở MU

Trong bối cảnh Manchester United chuẩn bị bước vào mùa giải mới, sự tái cấu trúc nhóm lãnh đạo của ban huấn luyện thu hút sự chú ý của dư luận.

Bruno Fernandes và Dalot có vai trò quan trọng tại MU.

Hôm 4/8, HLV Ruben Amorim xác nhận MU sẽ có một nhóm 6 cầu thủ chịu trách nhiệm giám sát và duy trì kỷ luật tại Old Trafford. Những gương mặt này được xác nhận bao gồm đội trưởng Bruno Fernandes, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui và Tom Heaton.

Trong nhóm này có ba cầu thủ trên 30 tuổi và ba cầu thủ trong độ tuổi 20-30, đại diện cho bốn quốc gia và ba châu lục. Sự đa dạng về văn hóa giúp nhóm lãnh đạo MU có thể bao quát toàn bộ thành viên ở đội một hiện tại.

"Họ sẽ chịu trách nhiệm về cả đội. Năm ngoái, tôi phải giải quyết nhiều vấn đề nhỏ. Nhưng năm nay, tôi sẽ giao cho họ. Những vấn đề nhỏ bây giờ sẽ do các bạn xử lý", Amorim lý giải.

Tom Heaton, cầu thủ lớn tuổi nhất tại MU, chia sẻ về trách nhiệm trong thời gian tới: "Đằng sau những góp ý cần thiết, chúng tôi còn muốn hỗ trợ những cầu thủ cần giúp đỡ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn và định hướng mọi người theo cách mà CLB hướng đến".

Dalot xây dựng chỗ đứng tại MU.

Dalot là một trường hợp đáng chú ý trong nhóm này. Từ một cầu thủ trẻ, hậu vệ người Bồ Đào Nha nay đã là thành viên chủ chốt của đội bóng sau 7 năm gắn bó. Anh cùng Luke Shaw là hai cầu thủ có thời gian phục vụ lâu nhất tại sân Old Trafford.

Ngoài chuyên môn được thừa nhận, Dalot cũng được biết đến với khả năng giao tiếp tốt khi nói được bốn thứ tiếng. "Chúng tôi phải là những người đầu tiên làm gương và cho mọi người thấy chúng tôi muốn đưa câu lạc bộ trở lại đỉnh cao", hậu vệ người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Năm ngoái, Dalot được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất mùa 2023/24. Dưới sự chỉ đạo của HLV đồng hương Amorim, tầm ảnh hưởng của hậu vệ Bồ Đào Nha càng tăng cao.

Nhân tố tiếp theo là đội trưởng Bruno Fernandes, một trong những trụ cột của đội trong 5 năm qua. Anh không chỉ là một tiền vệ xuất sắc mà còn là một người dẫn dắt tinh thần cho đồng đội.

Nhóm lãnh đạo mới của MU cũng bao gồm hai hậu vệ Noussair Mazraoui và Lisandro Martinez, bộ đôi lần lượt đến từ châu Phi và châu Mỹ. Sự đa năng của cả hai là điểm cộng lớn, cho phép Amorim triển khai nhiều cách tiếp cận trận đấu khác nhau.

Trong khi đó, với sự chuyên nghiệp trong tập luyện và thái độ tốt, Harry Maguire vẫn là một phần quan trọng trong đội hình MU. Ngay cả khi mất băng đội trưởng vào tay Bruno, tuyển thủ người Anh vẫn tập trung cống hiến cho CLB và luôn chứng tỏ tố chất thủ lĩnh trên sân cỏ.

Với những thay đổi này, người hâm mộ MU hy vọng rằng đội bóng sẽ sớm trở lại thời kỳ hoàng kim và gặt hái nhiều thành công trong mùa giải tới.

