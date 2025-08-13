Toàn cảnh vụ bóng chuyền nữ Việt Nam bị xử thua 4 trận ở giải thế giới

U21 Việt Nam từ vị trí nhì bảng và cầm chắc vé vào vòng 1/8 giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 bất ngờ bị FIVB xử thua 4 trận vì một VĐV bị cho là "không đủ điều kiện thi đấu".

Tuyển U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị FIVB phạt nặng.

Lần đầu góp mặt tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới, tuyển U21 Việt Nam tạo ấn tượng mạnh mẽ ở vòng bảng tại Surabaya, Indonesia. Các cô gái Việt Nam khởi đầu hứng khởi, lần lượt đánh bại Indonesia, Serbia, Canada và Puerto Rico, chỉ chịu khuất phục trước Argentina. Thành tích giúp đội xếp nhì bảng A, sẵn sàng chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 1/8.

Thế nhưng tối 12/8, Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) bất ngờ ban hành án kỷ luật nghiêm khắc. FIVB xác định một VĐV của U21 Việt Nam không đủ điều kiện thi đấu theo Điều 12.2 Quy định kỷ luật 2023.

Hệ quả, toàn bộ trận đấu có VĐV này góp mặt đều bị hủy kết quả, tính thua 0-3, VĐV bị loại khỏi giải. Duy nhất, trận thắng Puerto Rico 3-1 chiều 12/8 được giữ nguyên, do không có cầu thủ vi phạm.

Với phán quyết của FIVB, đội tuyển U21 Việt Nam tụt xuống cuối bảng A với 3 điểm, phải xuống thi đấu phân hạng 17-24 và gặp Ai Cập, thay vì tiếp tục cuộc đua vô địch.

Án phạt còn giúp Indonesia hưởng lợi lớn. Từ vị trí áp chót bảng A, họ được đẩy lên hạng ba và giành vé vào vòng 1/8, gặp Ba Lan. Đây là bước tiến ngoài mong đợi của bóng chuyền nữ xứ vạn đảo.

VFV khẳng định hoàn tất đầy đủ thủ tục đăng ký, hồ sơ VĐV được FIVB duyệt trước giải. Quyết định của FIVB dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ trong ngày 12/8, điều chưa từng áp dụng trước đó.

Cùng thời điểm, VFV cho hay tiến hành khiếu nại và phối hợp các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi VĐV và uy tín bóng chuyền Việt Nam.