U21 Việt Nam bị phạt, Indonesia đánh 5 trận thua 4 vẫn hưởng lợi

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Indonesia hưởng lợi trực tiếp từ án phạt của U21 Việt Nam tại giải U21 thế giới 2025.

Đêm 12/8, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam nhận tin sốc, bị xử thua 4 trong 5 trận đấu tại vòng bảng giải U21 thế giới. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh từ vị trí nhì bảng A tụt xuống hạng cuối và bị loại khỏi vòng 1/8, phải chuyển sang thi đấu ở nhánh phân hạng 17-24.

Án phạt của U21 Việt Nam mang đến tin vui cho U21 Indonesia. Đội chủ nhà hưởng lợi trực tiếp khi U21 Việt Nam bị hủy suất thi đấu ở vòng 1/8. Đội tuyển xứ vạn đảo từ vị trí áp chót (phải thi đấu phân hạng 17-24) được đưa lên đứng thứ ba tại bảng A.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị phạt.

Trước đó, ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đánh bại Indonesia sau 3 hiệp áp đảo (25-15, 25-16, 25-18). Tuy nhiên, U21 Việt Nam bị xử thua ở trận này, đồng nghĩa với việc U21 Indonesia được tính thêm 1 trận thắng.

Đội chủ nhà thi đấu 5 trận thua 4, chỉ thắng được U21 Canada. Sau khi U21 Việt Nam nhận án phạt, thành tích của U21 Indonesia được nâng lên thành 2 chiến thắng, 3 thất bại, giành được 8 điểm. Họ xếp trên cả Puerto Rico dù thua đội bóng châu Mỹ ở trận đối đầu trực tiếp.

Cuối cùng, thay vì phải thi đấu ở nhánh phân hạng 17-24 (dành cho 8 đội có thành tích kém nhất vòng bảng), U21 Indonesia lọt vào nhóm 16 đội có thành tích tốt nhất. Đây là thành công bất ngờ của bóng chuyền nữ Indonesia, bởi đội bóng này vốn không được đánh giá cao về khả năng tiến sâu.

Đội tuyển xứ vạn đảo chỉ dự giải theo suất đặc cách của đội chủ nhà. Indonesia không tham dự giải U20 châu Á năm 2024 (được tính là vòng loại giải U21 thế giới). Trong khi đó, các đội Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản phải vào đến bán kết giải châu Á mới được quyền tham dự đấu trường thế giới.

Sau khi kết thúc vòng bảng giải, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) bất ngờ ra thông báo phạt U21 Việt Nam do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu tại giải. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có quyền khiếu nại. Tuy nhiên, chắc chắn điều này không thể khôi phục suất thi đấu vòng 1/8 của U21 Việt Nam bởi giải đấu sẽ diễn ra tiếp ngay hôm nay (13/8).