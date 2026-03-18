Zirkzee bất mãn

MU khả năng sẽ chia tay Joshua Zirkzee trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, khi tiền đạo người Hà Lan được cho là chủ động tìm đường rời Old Trafford.

Zirkzee muốn rời Old Trafford ngay hè này.

Gia nhập MU từ Bologna với nhiều kỳ vọng, song Zirkzee nhanh chóng rơi vào cảnh thất sủng. Từ đầu năm 2026, chân sút 24 tuổi gần như mất hút với chỉ vỏn vẹn 28 phút ra sân tại Premier League. Việc tiếp tục bị đẩy lên ghế dự bị ở trận thắng Aston Villa 3-1 hôm 15/3 được xem là giọt nước tràn ly, khiến anh quyết định tìm bến đỗ mới.

Truyền thông Italy đồng loạt xác nhận Zirkzee cảm thấy thất vọng và mất động lực trong bối cảnh nội bộ MU liên tục biến động. Những thay đổi trên băng ghế huấn luyện không mang lại bước ngoặt như kỳ vọng, trong khi thời gian thi đấu hạn chế cũng khiến cầu thủ này đánh mất vị trí trên tuyển Hà Lan.

Người đại diện Kia Joorabchian hiện bắt đầu xúc tiến kế hoạch chuyển nhượng. Khác với kỳ chuyển nhượng mùa đông khi còn do dự, Zirkzee giờ đây ưu tiên trở lại Serie A bởi anh từng có giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp tại đây.

Juventus là điểm đến tiềm năng nhất. Đội bóng thành Turin coi Zirkzee là món hời nếu MU chấp nhận giảm mức phí xuống khoảng 25-30 triệu euro, thậm chí có thể đề xuất phương án mượn kèm điều khoản mua đứt. Ngoài ra, AS Roma cũng quan tâm, dù hiện tại chưa có động thái cụ thể.

Trong bối cảnh cả 2 bên đều không còn tìm được tiếng nói chung, tương lai của tiền đạo người Hà Lan tại Old Trafford dường như đi đến hồi kết. Điều này mở ra khả năng anh sớm trở lại môi trường quen thuộc Italy để cứu vãn sự nghiệp.

