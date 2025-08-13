U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị xử thua 4 trận, VFV gửi khiếu nại

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho biết đang chờ kết luận từ Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) để tiến hành khiếu nại chính thức sau khi đội U21 nữ bị xử thua 4 trong 5 trận vòng bảng giải U21 thế giới.

VFV sẽ kháng cáo cho U21 bóng chuyền nữ Việt Nam.

“VFV đã báo cáo qua về tình hình của U21 bóng chuyền nữ Việt Nam với Cục TDTT. Tuy nhiên, chúng tôi đang chờ kết luận của FIVB sau đó mới có văn bản báo cáo giải trình cụ thể gửi tới Cục TDTT”, ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký VFV, thông tin với Tri thức - Znews sáng 13/8.

Đêm 12/8, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam nhận tin sốc khi FIVB ra thông báo xử thua 4 trong 5 trận đấu tại vòng bảng. Điều này khiến thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh từ vị trí nhì bảng A tụt xuống hạng cuối, mất vé vào vòng 1/8 và phải chuyển sang thi đấu ở nhánh phân hạng 17-24.

Trước án kỷ luật này, đại diện của VFV khẳng định đã làm đúng các yêu cầu, quy trình của giải đấu. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ có văn bản yêu cầu FIVB giải thích rõ. Đây là các điều lệ chưa từng được quy định trước đây. Ban đầu chúng tôi đã gửi đầy đủ hồ sơ, thông tin của VĐV. Sau đó, phía FIVB yêu cầu VFV cung cấp bản gốc của hồ sơ và chúng tôi đều thực hiện đúng yêu cầu”.

Sau cùng ông nhấn mạnh: “Vì vậy, VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam”.

Trong thông báo, FIVB cho biết: “Cuộc điều tra kết luận rằng cầu thủ được đề cập không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB 2023. Do đó, theo Điều 13.5.2 của luật và Điều 14.4 của Quy định kỷ luật, Tiểu ban kỷ luật FIVB đã ra phán quyết hủy bỏ các trận đấu của Đội tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam mà cầu thủ đó tham gia và truất quyền thi đấu của cầu thủ đó khỏi sự kiện, có hiệu lực ngay lập tức”.

Đây là lần đầu bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới ở cấp độ này. Trước đó, các cầu thủ trẻ Việt Nam từng giành hạng 5 tại Giải vô địch U20 châu Á 2024, qua đó đoạt vé dự Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025.