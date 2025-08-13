Văn Toàn nghỉ hết lượt đi V.League 2025/26

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất hết lượt đi V.League 2025/26 do vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương gối.

Sáng 13/8 tại TP.HCM, Nguyễn Văn Toàn trải qua ca phẫu thuật sụn chêm gối. Sau một thời gian tiến hành, ca phẫu thuật của tiền đạo đội Nam Định diễn ra an toàn.

Theo đánh giá, Nguyễn Văn Toàn cần ít nhất 6 tháng mới có thể trở lại sân cỏ. Điều này cũng đồng nghĩa, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG phải ngồi làm khán giả ít nhất là hết lượt đi V.League 2025/26.

Đây thực sự là tổn thất lớn đối với nhà đương kim vô địch V.League trong bối cảnh HLV Vũ Hồng Việt cần lực lượng đầy đủ để dàn trải trên nhiều mặt trận khác nhau, cả trong nước lẫn quốc tế. Trong trận Siêu cúp Quốc gia 2024/25 vừa qua với Công an Hà Nội, Nguyễn Văn Toàn cũng không được đăng ký vào danh sách thi đấu.

Nhưng khác với Nguyễn Xuân Son không có tên, Nguyễn Văn Toàn vẫn có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu cho lượt đi V.League 2025/26.

Chấn thương của Nguyễn Văn Toàn không phải xảy ra trong thời điểm gần đây. Cụ thể, tiền đạo này dính chấn thương gối khi khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu ở AFF Cup 2024.

Vào thời điểm đó, chấn thương của Nguyễn Văn Toàn được đánh giá không quá nghiêm trọng nên chỉ cần dưỡng thương một thời gian là bình phục mà không cần phải trải qua phẫu thuật. Tuy vậy, tình hình trở nên nghiệm trọng hơn mỗi khi Văn Toàn trở lại sân thi đấu nên anh đã quyết định lên bàn mổ sau khi nhận được tư vấn của đội ngũ bác sỹ.