Isak và bi kịch của một bản hợp đồng kỷ lục

Từ khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi đến ca phẫu thuật bất đắc dĩ, Alexander Isak đang trải qua chương u ám nhất sự nghiệp, đúng lúc Liverpool cần anh hơn bao giờ hết.

Alexander Isak cuối cùng cũng chạm tới khoảnh khắc mà Anfield chờ đợi. Một pha phối hợp gọn gàng, một cú dứt điểm chuẩn xác, một bàn thắng mang dấu ấn của tiền đạo đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh.

Nhưng ánh sáng ấy chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi, trước khi bị dập tắt bởi nỗi đau và tiếng thở dài. Isak ghi bàn vào lưới Tottenham, rồi gục xuống sân. Không ăn mừng. Không hân hoan. Chỉ là sự hoảng loạn của một cơ thể vừa phản bội chính nó.

Khi hy vọng vừa nhen nhóm đã vụt tắt

Chẩn đoán đến nhanh và lạnh lùng. Gãy xương mác, tổn thương cổ chân, phẫu thuật và vài tháng xa sân cỏ. Với Liverpool, đó không chỉ là một chấn thương. Đó là cú đánh thẳng vào dự án tiêu tốn 145 triệu euro, vào niềm tin mong manh rằng Isak là mảnh ghép định hình lại hàng công sau kỷ nguyên ổn định kéo dài.

Isak đến Liverpool trong trạng thái không hoàn hảo. Không giai đoạn tiền mùa giải. Không nền tảng thể lực vững chắc. Ba tháng gần như không tập luyện đúng nghĩa. Arne Slot hiểu điều đó và chấp nhận đánh đổi. Ông cần thời gian, còn Isak cần sự kiên nhẫn. Nhưng bóng đá đỉnh cao hiếm khi chờ đợi bất kỳ ai.

Trước trận gặp Tottenham, Isak mới chỉ ghi đúng một bàn, chưa từng đá trọn vẹn 90 phút. Florian Wirtz cũng trong trạng thái tương tự, nhiều kỳ vọng nhưng ít đóng góp. Thế nên pha phối hợp giữa họ ở London mang ý nghĩa đặc biệt. Nó giống như lời khẳng định muộn màng rằng Liverpool đã không sai khi chi gần 300 triệu euro cho hai con người ấy.

Rồi mọi thứ sụp đổ trong một pha vào bóng. Slot gọi đó là tình huống liều lĩnh. Còn với Liverpool, đó là khoảnh khắc vận rủi quen thuộc của mùa giải đầy trục trặc. Đội bóng kém Arsenal 10 điểm ở Premier League, đứng ngoài top 8 Champions League, bị loại sớm khỏi League Cup và chưa hề tạo ra cảm giác kiểm soát. Isak, đúng lúc bắt đầu cho thấy mình có thể trở thành trung tâm mới, lại biến mất.

Bài toán hàng công và sức nặng của giá trị

Vắng Isak, Liverpool đối diện bài toán không dễ giải. Mohamed Salah còn bận tham dự Cúp các quốc gia châu Phi. Tương lai của anh tại Anfield bỏ ngỏ. Cody Gakpo gặp vấn đề cơ bắp. Federico Chiesa gần như không được tin dùng. Hàng công từng là niềm tự hào giờ trở nên mỏng manh và thiếu lựa chọn.

Trong bối cảnh đó, hy vọng dồn cả vào Hugo Ekitike. Tài năng trẻ người Pháp ghi 8 bàn tại Premier League, trong đó có bàn thắng trước Tottenham. Nhưng Ekitike vẫn là phương án ngắn hạn. Còn Isak được kỳ vọng là lời giải lâu dài. Vấn đề là mức giá 145 triệu euro không cho phép sự kiên nhẫn kéo dài vô hạn.

Isak không phải tiền đạo tầm thường. Anh ghi 62 bàn sau 109 trận cho Newcastle, đủ để biến anh thành món hàng nóng bậc nhất châu Âu. Liverpool mua anh trong thế giằng co, vào phút chót của kỳ chuyển nhượng, và chấp nhận kỷ lục. Nhưng giá trị lớn luôn đi kèm áp lực lớn. Mỗi trận không ghi bàn là một câu hỏi. Mỗi chấn thương là một lời hoài nghi.

Trớ trêu ở chỗ, Isak luôn là thương vụ sinh lời cho các đội bóng trước đây. Real Sociedad mua anh với giá 8 triệu euro, bán lại cho Newcastle gấp gần 9 lần. Newcastle tiếp tục thu lợi lớn khi bán cho Liverpool. Chỉ có Anfield, ở thời điểm hiện tại, là nơi Isak chưa kịp chứng minh anh xứng đáng với những con số khổng lồ ấy.

Slot nói Isak “bắt đầu mang lại những gì đội bóng kỳ vọng”. Câu nói nghe như một lời tiếc nuối hơn là khẳng định. Mùa giải của Liverpool vẫn còn đó, nhưng cơ hội để Isak định nghĩa bản thân trong năm đầu tiên tại Anh đang dần trôi đi. Chấn thương có thể là rủi ro nghề nghiệp, nhưng với một bản hợp đồng kỷ lục, nó luôn mang dáng dấp của bi kịch.

Isak rồi sẽ trở lại. Có thể kịp cho giai đoạn cuối mùa, thậm chí cho các trận play-off World Cup cùng Thụy Điển. Nhưng khi anh quay lại, câu hỏi sẽ không chỉ là thể trạng. Đó là liệu Liverpool còn đủ kiên nhẫn, và Isak còn đủ thời gian, để biến một thương vụ đắt giá thành câu chuyện xứng đáng với niềm tin đã đặt vào anh.