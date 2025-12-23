Isak gãy xương mác

Liverpool thông báo tiền đạo Alexander Isak phẫu thuật thành công sau khi dính chấn thương trong chiến thắng 2-1 trước Tottenham hôm 21/12.

"Tiền đạo Liverpool dính chấn thương và phải rời sân. Sau khi chẩn đoán, ca phẫu thuật đã được thực hiện trên mắt cá, bao gồm gãy xương mác. Quá trình hồi phục của Isak sẽ tiếp tục tại Trung tâm huấn luyện AXA, hiện chưa xác định thời gian trở lại", thông báo của Liverpool có đoạn.

Chấn thương của Isak là tổn thất lớn với Liverpool, khi anh là tân binh kỷ lục với giá 125 triệu bảng từ Newcastle mùa hè vừa qua. HLV Arne Slot hiện thiếu hụt nhân sự trên hàng công khi Mohamed Salah đang dự Cúp bóng đá châu Phi và Cody Gakpo vẫn chấn thương, chưa hẹn ngày trở lại.

Tin vui duy nhất là Hugo Ekitike đang có phong độ cao với 5 bàn trong 4 trận gần nhất, nâng tổng số bàn mùa này lên 11. Slot sẽ phải trông chờ vào tiền đạo người Pháp để duy trì hiệu suất ghi bàn của đội.

Cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher nhận định trên Sky Sports rằng CLB có thể sử dụng Harvey Elliott, hoặc cân nhắc chiêu mộ tiền đạo như Semenyo nếu cần, thay vì mua sắm ồ ạt.

Liverpool sẽ bước vào giai đoạn Giáng sinh bận rộn với lịch thi đấu dày đặc. Họ tiếp Wolves và Leeds United trên sân nhà, trước khi làm khách trước Fulham và Arsenal, rồi gặp Barnsley ở vòng 3 FA Cup.

Với hàng công thiếu trụ cột, đây sẽ là thử thách không nhỏ cho Slot và các học trò. Sau giai đoạn khó khăn, "The Kop" hiện duy trì chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp.