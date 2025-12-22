Isak nguy cơ gãy chân, Liverpool mất bộn tiền

Liverpool chịu tổn thất lớn khi tiền đạo Alexander Isak khả năng nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương nghiêm trọng ở trận thắng Tottenham 2-1 hôm 21/12.

Chấn thương của Isak được dự đoán không nhẹ.

Isak gia nhập Liverpool với giá kỷ lục 125 triệu bảng từ Newcastle vào hè 2025. Anh vừa ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu với Spurs và đó là bàn thắng thứ 3 cho Liverpool. Sau quãng thời gian chật vật để hòa nhập tại Anfield, ngôi sao người Thụy Điển kỳ vọng đó sẽ là bước ngoặt giúp anh lấy lại phong độ.

Tuy nhiên, bi kịch xảy ra sau pha va chạm với Micky Van de Ven. Nhà báo David Ornstein của The Athletic và Sky Sports khẳng định kết quả chụp MRI nhiều khả năng xác nhận Isak gãy chân, đồng nghĩa với việc cầu thủ này sẽ nghỉ khoảng 3 tháng.

Chấn thương là đòn giáng nặng nề với Liverpool sau khi mất Mohamed Salah do bận tham dự cúp châu Phi. Về mặt tài chính, Liverpool sẽ tổn thất tới 3,87 triệu bảng tiền lương trong gần 13 tuần, bởi mức đãi ngộ của Isak hiện rơi vào khoảng 300.000 bảng/tuần.

Mùa giải 2025/26, Isak ra sân 16 lần trên mọi đấu trường. Trước đó, anh từng nghỉ 5 trận vì chấn thương bắp đùi từ tháng 10 đến tháng 11. Dự kiến, Isak có thể trở lại trong trận gặp Tottenham tại Anfield vào giữa tháng 3 nếu hồi phục theo đúng kế hoạch.

Với Liverpool, sau chuỗi phong độ bết bát, thầy trò HLV Arne Slot dần trở lại với 6 trận bất bại trên mọi đấu trường. Việc Isak chấn thương chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch của "The Kop" trong thời gian tới.