Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Isak nguy cơ gãy chân, Liverpool mất bộn tiền

  • Thứ hai, 22/12/2025 21:28 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Liverpool chịu tổn thất lớn khi tiền đạo Alexander Isak khả năng nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương nghiêm trọng ở trận thắng Tottenham 2-1 hôm 21/12.

Chấn thương của Isak được dự đoán không nhẹ.

Isak gia nhập Liverpool với giá kỷ lục 125 triệu bảng từ Newcastle vào hè 2025. Anh vừa ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu với Spurs và đó là bàn thắng thứ 3 cho Liverpool. Sau quãng thời gian chật vật để hòa nhập tại Anfield, ngôi sao người Thụy Điển kỳ vọng đó sẽ là bước ngoặt giúp anh lấy lại phong độ.

Tuy nhiên, bi kịch xảy ra sau pha va chạm với Micky Van de Ven. Nhà báo David Ornstein của The Athletic Sky Sports khẳng định kết quả chụp MRI nhiều khả năng xác nhận Isak gãy chân, đồng nghĩa với việc cầu thủ này sẽ nghỉ khoảng 3 tháng.

Chấn thương là đòn giáng nặng nề với Liverpool sau khi mất Mohamed Salah do bận tham dự cúp châu Phi. Về mặt tài chính, Liverpool sẽ tổn thất tới 3,87 triệu bảng tiền lương trong gần 13 tuần, bởi mức đãi ngộ của Isak hiện rơi vào khoảng 300.000 bảng/tuần.

Mùa giải 2025/26, Isak ra sân 16 lần trên mọi đấu trường. Trước đó, anh từng nghỉ 5 trận vì chấn thương bắp đùi từ tháng 10 đến tháng 11. Dự kiến, Isak có thể trở lại trong trận gặp Tottenham tại Anfield vào giữa tháng 3 nếu hồi phục theo đúng kế hoạch.

Với Liverpool, sau chuỗi phong độ bết bát, thầy trò HLV Arne Slot dần trở lại với 6 trận bất bại trên mọi đấu trường. Việc Isak chấn thương chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch của "The Kop" trong thời gian tới.

Ác mộng của Isak

Alexander Isak nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương ở cẳng chân gặp phải trong chiến thắng 2-1 trước Tottenham hôm 21/12.

21 giờ trước

Liverpool xem xét bán Isak

Liverpool đứng trước quyết định khó khăn liên quan đến tương lai của Alexander Isak, bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử câu lạc bộ.

10:31 20/12/2025

Ekitike khiến Isak bẽ mặt

Phong độ cao của Hugo Ekitike khiến tiền đạo người Pháp bị đem ra so sánh với Alexander Isak, bản hợp đồng trị giá gần 150 triệu bảng của Liverpool.

06:23 14/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Isak Tottenham Isak

    Đọc tiếp

    Mat Jake Paul bien dang hinh anh

    Mặt Jake Paul biến dạng

    20 phút trước 21:43 22/12/2025

    0

    Hình ảnh Jake Paul nằm trên giường bệnh với gương mặt sưng vù nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy mức độ tàn khốc sau màn thượng đài với Anthony Joshua hôm 20/12.

    Dani Alves vua da bong, vua lam chu CLB hinh anh

    Dani Alves vừa đá bóng, vừa làm chủ CLB

    45 phút trước 21:19 22/12/2025

    0

    Dani Alves chuẩn bị mở ra một chương mới bất ngờ trong sự nghiệp khi tiến gần tới việc mua lại CLB hạng 3 Bồ Đào Nha Sao Joao de Ver.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý