Ekitike khiến Isak bẽ mặt

Phong độ cao của Hugo Ekitike khiến tiền đạo người Pháp bị đem ra so sánh với Alexander Isak, bản hợp đồng trị giá gần 150 triệu bảng của Liverpool.

Ekitike tỏa sáng ở Liverpool.

Hôm 13/12, Liverpool đánh bại Brighton với tỷ số 2-0 trên sân nhà ở vòng 16 Premier League nhờ cú đúp của Ekitike. Đáng chú ý, chân sút người Pháp ghi bàn thắng nhanh nhất Premier League từ đầu mùa, ngay ở giây thứ 46, sau pha dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ thành Bart Verbruggen bên phía Brighton.

Sau 15 lần ra sân tại Premier League, Ekitike đã ghi 7 bàn thắng, dẫn đầu danh sách ghi bàn của Liverpool. Bản hợp đồng trị giá 82 triệu bảng nhanh chóng chứng tỏ năng lực tại giải đấu mới, khác biệt rõ rệt so với quãng thời gian thi đấu ở Bundesliga hay Ligue 1 trước đây.

Màn trình diễn ấn tượng của Ekitike khiến anh nhanh chóng bị đem ra so sánh với Isak, “bom tấn” trị giá gần 150 triệu bảng của Liverpool. Trong trận gặp Brighton, cựu tiền đạo Newcastle chỉ được tung vào sân từ phút 78 thay chính Ekitike và không ghi bàn hay có pha kiến tạo nào.

Đây đã là trận thứ tư liên tiếp Isak không ghi bàn cho Liverpool, kể từ pha lập công vào lưới West Ham hôm 30/11. Trên mạng xã hội, tuyển thủ Thụy Điển tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ.

Một cổ động viên bình luận: “Ekitike xứng đáng với số tiền bỏ ra hơn cả Isak”. Người khác cho rằng: “Arne Slot đã đúng khi để Ekitike đá chính, cậu ấy mang lại hiệu quả rõ ràng hơn Isak”. Một ý kiến khác đặt câu hỏi: “Bao giờ Isak mới tỏa sáng được như Ekitike?”.

Chiến thắng trước Brighton giúp Liverpool tiếp tục bám đuổi nhóm dự Champions League, khi họ chỉ còn kém vị trí thứ tư của Chelsea đúng 2 điểm.

