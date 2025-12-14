Trận đấu điên rồ của Arsenal

Rạng sáng 14/12, Arsenal hạ đội bét bảng Wolves bằng 2 bàn phản lưới, một trong số đó ở phút 90+4.

Trên sân nhà, Arsenal gặp nhiều khó khăn trước đối phương chơi tử thủ. Phải đến tận phút 70, chủ nhà mới tìm được đường vào lưới Wolves. Từ chấm phạt góc, Bukayo Saka vẽ đường cong đưa bóng đi dội cột, đập người thủ môn Sam Johnstone, đi vào lưới.

Tưởng chừng đây là khoảnh khắc định đoạt trận đấu nhưng không, Wolves bất ngờ vùng lên. Với cú sút duy nhất từ đầu trận ở phút 90, "Bầy sói" đã gỡ hòa 1-1 nhờ công của Emmanuel Arokodare.

Cầu thủ Arsenal không ghi bàn nào nhưng chủ nhà vẫn giành 3 điểm.

Tuy nhiên, số phận một lần nữa trêu đùa Wolves, khiến họ có trận thua thứ 10 liên tiếp. Phút 90+4, từ quả tạt bên cánh phải, Mosquera chịu sức ép từ Gabriel Jesus nên có pha đánh đầu phản lưới, mang niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ đội chủ nhà.

Arsenal giành 3 điểm chật vật, qua đó xây chắc ngôi đầu với 36 điểm, hơn Man City 5 điểm nhưng chơi hơn một trận. Trong khi đó, CĐV Wolves có lẽ đã bắt đầu đếm ngược ngày xuống chơi ở Championship, khi CLB chủ sân Molineux mới có 2 điểm, kém nhóm an toàn đến 13 điểm.