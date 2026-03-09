Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu sao Leicester City đối đầu tuyển Việt Nam

  • Thứ hai, 9/3/2026 10:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đội tuyển Bangladesh điền tên Hamza Choudhury vào danh sách chuẩn bị cho trận giao hữu gặp tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 3/2026.

Hamza Choudhury từng có thời gian khoác áo Leicester City.

Trận đấu diễn ra chưa đầy một tuần trước khi tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu cực kỳ quan trọng với Malaysia thuộc lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027. Vì vậy, Bangladesh mang sang đội hình được đánh giá mạnh nhất hiện nay nhằm tạo màn thử lửa chất lượng.

Trong danh sách tập trung có tới 7 cầu thủ gốc Bangladesh trưởng thành tại các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch. HLV trưởng Javier Penato từng làm việc tại hệ thống đào tạo của Barcelona ở Mỹ và dẫn dắt đội trẻ Deportivo La Coruna. Ông đặc biệt đặt kỳ vọng vào Choudhury. Tiền vệ 28 tuổi nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật khi ghi 4 bàn chỉ sau 7 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia.

Choudhury trưởng thành từ học viện Leicester City. Trong màu áo "Bầy cáo", tiền vệ này từng thi đấu tại Premier League và góp mặt trong đội hình vô địch FA Cup 2020/21 cũng như Community Shield 2021. Anh cũng có 7 lần khoác áo đội U21 Anh trước khi quyết định chọn khoác áo Bangladesh, quê hương của mẹ.

Bên cạnh Choudhury, đội khách còn sở hữu nhiều cầu thủ gốc nước ngoài đáng chú ý như Shamit Shome, Tariq Zaki, Cuba Mitchell, Zayyan Ahmed, Kirmanee Shah và đội trưởng Jamal Bhuyan.

Trận giao hữu tại Hà Nội được xem là cơ hội thử nghiệm quan trọng, đồng thời là dịp để người hâm mộ Việt Nam chứng kiến màn trình diễn của cựu sao Premier League.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 3.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

