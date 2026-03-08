Kịch bản để tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2026

Tuyển nữ Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2026.

Sau 2 lượt trận, cục diện ở bảng C chưa ngã ngũ. Nhật Bản dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối. Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa cùng có 3 điểm, nhưng đại diện Đông Nam Á tạm xếp sau do thua đối đầu 0-1. Ấn Độ chưa có điểm và đứng cuối bảng.

Ở lượt trận cuối vào ngày 10/3, Việt Nam sẽ chạm trán Nhật Bản. Chỉ cần giành được trận hòa, thầy trò Mai Đức Chung sẽ chắc chắn góp mặt ở tứ kết, ít nhất với tư cách một trong 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt. Khi đó, Việt Nam sẽ có 4 điểm, con số mà các đội xếp thứ 3 ở bảng A và B không thể đạt tới.

Trong trường hợp thất bại, cơ hội vẫn chưa khép lại. Thầy trò HLV Mai Đức Chung phải chờ kết quả trận đấu còn lại giữa Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ. Nếu Ấn Độ thắng, 3 đội Việt Nam, Đài Loan và Ấn Độ sẽ cùng có 3 điểm và phải phân định thứ hạng dựa trên các chỉ số đối đầu và hiệu số.

Nếu Đài Bắc Trung Hoa thắng, hòa, hoặc thua Ấn Độ với cách biệt lớn, Việt Nam nhiều khả năng đứng thứ 3 và vẫn còn hy vọng đi tiếp nếu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đội đứng thứ 3 ở 2 bảng còn lại.

Trong kịch bản giành vé với tư cách đội đứng thứ 3, Việt Nam sẽ đối đầu đội nhất bảng A, khả năng là Hàn Quốc hoặc Australia. Đây là thử thách cực lớn, song nếu vượt qua vòng bảng, cánh cửa cạnh tranh suất dự World Cup sẽ rộng mở cho Việt Nam.

VCK Asian Cup 2026 tại Australia quy tụ 12 đội, chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt. Sau vòng bảng, 3 đội đứng đầu, 3 đội nhì và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt sẽ giành quyền vào tứ kết.