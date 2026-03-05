Kịch bản sáng cửa World Cup cho tuyển nữ Việt Nam

Giữa mê cung phân nhánh phức tạp của VCK nữ châu Á 2026, tuyển nữ Việt Nam có thể phải chọn đường vòng, thậm chí chấp nhận đứng thứ ba bảng C để mở ra cơ hội thực tế hơn đến World Cup nữ 2027.

Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội để giành vé dự World Cup 2027.

Theo cách phân nhánh vòng tứ kết VCK nữ châu Á 2026 cũng như cơ chế play-off tranh vé dự World Cup nữ 2027 dành cho các đội thua ở tứ kết, tuyển nữ Việt Nam có thể hưởng lợi nếu kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba bảng C. Dĩ nhiên, để lựa chọn kịch bản này, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo nằm trong nhóm hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền vào tứ kết.

Cơ hội lớn để nhì bảng C

VCK nữ châu Á 2026 còn là vòng loại để xác định 6 đội của châu Á giành vé đi thẳng đến World Cup nữ 2027. Theo đó, 4 đội giành chiến thắng ở tứ kết chắc chắn sẽ có vé. Bốn đội thua được chia thành 2 cặp để tranh 2 suất trực tiếp còn lại.

Hai đội thua trong 2 cặp đấu này sẽ tiếp tục đá trận play-off để tranh suất dự trận play-off liên lục địa cho suất cuối cùng dự World Cup nữ 2027.

Ở châu Á, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Hàn Quốc và Triều Tiên được coi là “thượng đẳng”, không có cơ may cho phần còn lại của châu lục hy vọng chiến thắng khi chạm trán. Nếu ĐT nữ Việt Nam gặp 1 trong 5 đội trên, nguy cơ thua trận là rất cao.

Theo kết quả bốc thăm, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ. Ở bảng này, Nhật Bản được mặc định cho ngôi đầu. Ba đội còn lại sẽ tranh ngôi nhì và vị trí thứ ba, vị trí để hy vọng 1 trong 2 suất vào tứ kết.

Ở trận ra quân, ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng trước Ấn Độ với tỷ số 2-1. Ở lượt thứ hai diễn ra vào ngày 7/3, đoàn quân của ông Mai Đức Chung sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa. Đây là đối thủ vừa tầm.

Vì thế, cơ hội chiến thắng của Huỳnh Như và đồng đội là rất lớn. Nếu thắng trận, ĐT nữ Việt Nam có đến 99,99% hy vọng để giành vị trí nhì bảng, qua đó, tiến vào tứ kết.

Nhưng nhì bảng chưa chắc đã đẹp

Tuy nhiên, đứng nhì bảng không hẳn là lựa chọn tối ưu của thầy trò ông Mai Đức Chung bởi đường đến World Cup nữ 2027 được ví như… đi vào ngõ cụt. Lý do là ở tứ kết, đội nhì bảng C sẽ gặp đội nhất bảng B (Triều Tiên/Trung Quốc). Như đã nhận định, cơ hội chiến thắng của ĐT nữ Việt Nam trước 1 trong 2 đối thủ này rất thấp.

Quan trọng hơn là khi vào nhánh này, ĐT nữ Việt Nam sẽ càng gặp khó ở trận play-off tranh suất dự World Cup nữ 2027 sau đó, bởi sẽ gặp đội thua trong trận tứ kết giữa Nhì A (Hàn Quốc/Australia) và nhì B (Triều Tiên/Trung Quốc). Rõ ràng, nguy cơ vỡ mộng World Cup nữ 2027 của ĐT nữ Việt Nam là khá cao.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung phải vào nhóm 2 đội hạng 3 có thành tích tốt để dự tứ kết.

Con đường… dễ hơn để đến với World Cup nữ 2027 là chỉ đứng ở vị trí thứ 3 của bảng C và với điều kiện, phải đảm bảo 1 trong 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất để tiến vào tứ kết. Nếu giành suất này, ĐT nữ Việt Nam sẽ rẽ sang một nhánh khác.

Cụ thể là ở tứ kết, thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ gặp đội nhất bảng A (Hàn Quốc/Australia). Tất nhiên, Huỳnh Như và đồng đội cũng khó trông chờ vào một cuộc lật đổ. Nhưng nếu thua ở nhánh tứ kết này, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp đội thua ở trận tứ kết còn lại.

Cũng cần biết rằng ở tứ kết còn lại, Nhất bảng C (gần như chắc chắn là Nhật Bản) sẽ gặp đội đứng thứ ba của bảng A/B Philippines/Iran (A) hoặc Uzbekistan/Bangladesh (B). Những đội đứng thứ ba ở 2 bảng này gần như không có cơ hội để lật đổ Nhật Bản.

Một khi gặp các đối thủ ở hạng trung của châu Á như Iran, Bangladesh, Uzbekistan và thậm chí Philippines ở play-off tranh vé World Cup nữ 2027, cơ hội chiến thắng của ĐT nữ Việt Nam cũng rất khả dĩ.

Chắc chắn, đây là điều mà ĐT nữ Việt Nam nghiên cứu kỹ. Trong trường hợp cho phép, nếu HLV Mai Đức Chung chọn một đường đi “nhạy cảm” hơn để kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 bảng C cũng không phải là bất ngờ.