Tay vợt nữ số 1 thế giới đính hôn cùng triệu phú

Tay vợt số một thế giới Aryna Sabalenka chính thức nhận lời cầu hôn từ bạn trai Georgios Frangulis sau màn tỏ tình lãng mạn.

Màn cầu hôn lãng mạn của Georgios Frangulis và Aryna Sabalenka.

Sabalenka bước sang một cột mốc mới trong đời sống cá nhân khi nhận lời cầu hôn từ doanh nhân Georgios Frangulis. Khoảnh khắc diễn ra bên hồ bơi, giữa không gian được trang trí bằng hoa và nến. Frangulis quỳ gối trao chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn, trong khi Sabalenka che mặt vì bất ngờ rồi bật cười hạnh phúc.

Ngôi sao người Belarus đăng tải đoạn video lên Instagram với dòng chú thích "You & me forever" kèm biểu tượng vô cực và nhẫn cưới. Bài đăng nhanh chóng nhận được lời chúc mừng từ cựu số 1 thế giới, Novak Djokovic cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác.

Thông tin Sabalenka đính hôn không khiến người hâm mộ bất ngờ. Tháng 1 vừa qua, khi đăng quang Brisbane International, Sabalenka từng úp mở về chuyện kết hôn. Cô đùa rằng hy vọng sớm gọi bạn trai bằng một danh xưng khác. Trước đó tại US Open 2024, cô cũng từng tạo áp lực vui khi chứng kiến một màn cầu hôn trên khán đài.

Sabalenka công khai mối quan hệ với Frangulis vào tháng 5/2024. Doanh nhân người Brazil là nhà sáng lập thương hiệu thực phẩm Oakberry, từng tài trợ cho đội đua Haas F1. Sau khi hai người hẹn hò, Sabalenka hợp tác cùng thương hiệu này và giới thiệu sản phẩm mang tên mình.

Cuộc sống riêng của Sabalenka từng trải qua biến cố lớn khi bạn trai cũ Konstantin Koltsov qua đời vào năm 2024. Tay vợt số một thế giới thừa nhận giai đoạn đó ảnh hưởng mạnh tới tinh thần, dù cô vẫn tiếp tục thi đấu đỉnh cao.

Giờ đây, Sabalenka khép lại quãng thời gian nhiều thử thách bằng một chương mới đầy hy vọng. Ở đỉnh cao sự nghiệp và hạnh phúc trong đời sống cá nhân, cô đang có trong tay cả vinh quang lẫn tình yêu.