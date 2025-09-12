Sharapova khác lạ

Maria Sharapova xuất hiện với diện mạo mới tại một buổi tiệc sang trọng ở New York (Mỹ) cùng với David Beckham và nhà vô địch US Open Aryna Sabalenka.

Sharapova cùng Beckham tham dự một sự kiện ở Mỹ.

Sau chiến thắng trước Amanda Anisimova ở chung kết US Open, Aryna Sabalenka tham gia nhiều chương trình và xuất hiện trên các talkshow nổi tiếng ở Mỹ. Tuy nhiên, ở buổi tiệc diễn ra tại New York hôm 11/9, Sharapova gây chú ý hơn cả.

"Búp bê Nga" khiến nhiều người ngạc nhiên với diện mạo khác biệt. Biểu tượng sắc đẹp của làng quần vợt chuyển sang phong thái thanh lịch và sang trọng. Sharapova nở nụ cười tươi tắn và cử chỉ thoải mái khi chụp ảnh cùng David Beckham.

Sharapova ở tuổi 38 vẫn giữ được vẻ tươi trẻ và cuốn hút. Cô xuất hiện với làn da rạng rỡ, mái tóc dài bóng mượt và nụ cười duyên dáng, tạo hình ảnh đầy sức sống.

Bài đăng của Masha trên trang cá nhân thu hút hàng trăm nghìn lượt bấm thích và bình luận. Hai ngôi sao huyền thoại của làng quần vợt và bóng đá chụp ảnh cùng nhau thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Sharapova treo vợt năm 2020 sau khi kịp bỏ túi 5 danh hiệu Grand Slam danh giá. Tuy nhiên, sự nghiệp của "búp bê Nga" từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dính án doping năm 2017, khiến cô tụt xuống hạng 373 thế giới.

Sharapova còn được vinh danh là "VĐV hấp dẫn nhất thế giới" bởi tạp chí Maxim trong 4 năm liên tiếp và nằm trong danh sách 100 người nổi tiếng quyền lực nhất thế giới của Forbes từ 2005 đến 2011. Cô cũng từng làm người mẫu cho Sports Illustrated.