Khối tài sản khổng lồ của Maria Sharapova

Maria Sharapova, biểu tượng sắc đẹp và tài năng của quần vợt, nay khẳng định vị thế doanh nhân khi tài sản cán mốc 130 triệu bảng.

Maria Sharapova xây dựng khối tài sản khổng lồ nhờ kinh doanh.

Sharapova vừa trình làng bộ sưu tập nội thất văn phòng hiện đại. Đây không phải lần đầu cựu tay vợt số một thế giới thử sức trong lĩnh vực này. Năm 2021, một năm sau khi giải nghệ, cô hợp tác với Rove Concepts ra mắt dòng sản phẩm Maria Collection.

Lần trở lại này, Sharapova tập trung vào những thiết kế dành riêng cho không gian văn phòng hiện đại, hướng đến thay đổi sự đơn điệu của những chiếc bàn ghế phòng họp truyền thống.

Chia sẻ với Architectural Digest, Sharapova cho biết: "Tôi muốn tạo ra một phiên bản phòng họp hiện đại hơn. Sau khi giải nghệ 5 năm, tôi từng bước vào không ít phòng họp, và thành thật mà nói, chúng không phải là những nơi có thiết kế quá ấn tượng".

Những bước đi táo bạo ngoài sân quần vợt giúp Sharapova xây dựng khối tài sản khổng lồ, ước tính lên tới 130 triệu bảng. Không chỉ vậy, cô vừa gây chú ý khi rao bán căn biệt thự xa hoa với giá 18,5 triệu bảng.

Sharapova treo vợt năm 2020, khi mới 32 tuổi, sau khi kịp bỏ túi 5 danh hiệu Grand Slam danh giá. Tuy nhiên, sự nghiệp của "búp bê Nga" từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dính án doping năm 2017, khiến cô tụt xuống hạng 373 thế giới.

Dẫu vấp ngã trong sự nghiệp, Sharapova chứng tỏ bản lĩnh của ngôi sao lớn. Cô biết cách để tên tuổi tiếp tục tỏa sáng ở mảng kinh doang.