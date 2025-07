Còn ai nhớ Emma Raducanu

Gần ba năm trước, Raducanu làm cả làng banh nỉ sửng sốt khi trở thành tay vợt nữ đầu tiên vô địch US Open từ vòng loại. Câu chuyện cổ tích khiến tên tuổi cô được tung hô như "nữ hoàng tương lai" của quần vợt Anh.

Nhưng kể từ khoảnh khắc huy hoàng ấy, Raducanu lại sống trong chuỗi ngày lận đận với phong độ trồi sụt, chấn thương dai dẳng, đổi huấn luyện viên như thay áo, để rồi chính những người từng tung hô cô bắt đầu đặt dấu hỏi rằng liệu đó chỉ là "ngôi sao sớm nở chóng tàn"?

Nhưng Wimbledon 2025 đang trả lời câu hỏi đó theo cách đầy bất ngờ. Rạng sáng 2/7, Raducanu khiến Centre Court sốt sắng bằng màn trình diễn hay nhất của cô trong nhiều năm qua, khi hạ gục nhà vô địch Wimbledon 2023 Marketa Vondrousova chỉ sau 82 phút, với tỷ số gọn gàng 6-3, 6-3.

Khoảnh khắc làm nổ tung khán đài chính là "điểm số đẹp nhất đời" như lời Raducanu tự nhận. Khi Vondrousova lên lưới, tung cú smash tưởng chừng kết liễu, Raducanu lao sang bên phải, trả ngược bằng một cú lốp khó tin, rồi tiến lên dứt điểm cú backhand hiểm hóc ở góc sân. Centre Court bùng nổ, Raducanu cũng bùng nổ.

Cú rally ấy gói gọn những gì Raducanu đã mất và đang cố tìm lại. Đó là sự lì lợm, bền bỉ, gan lì trước một đối thủ thuận tay trái cực khó chịu như Vondrousova.

Dữ liệu phân tích của TennisViz cho thấy Raducanu đạt "chỉ số đánh cướp điểm" lên tới 51%, nghĩa là cứ mỗi tình huống Vondrousova tấn công, Raducanu giành được hơn nửa số điểm. Đây là thống kê cao thứ 4 ở nhánh nữ Wimbledon tính đến thời điểm này.

Nhưng cô không chỉ phòng ngự. Raducanu còn chủ động tấn công, đánh trái tay, phải tay dứt khoát, không hề co cụm.

Sự tự tin ấy, chính cô thừa nhận, là thứ biến mất suốt nửa đầu năm khi Raducanu lận đận không HLV, tập luyện vô định giữa các giải đấu Trung Đông. Và chỉ đến khi cựu số 1 Anh Mark Petchey - người từng dìu dắt Murray, trở lại, Raducanu mới tìm thấy kim chỉ nam để phục hồi phong độ.

"Tôi nghĩ hôm nay là trận đấu hay nhất tôi chơi suốt thời gian dài", Raducanu chia sẻ sau trận. "Thời gian trước, tôi rất thiếu tự tin vì không có người dẫn đường. Giờ thì tôi biết mình muốn làm gì, tôi tin bản thân nhiều hơn. Tôi biết tôi có thể đánh bại những đối thủ lớn, miễn là tôi giữ được sự tập trung".

Vondrousova, người từng hạ tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka để vô địch Berlin Open 2025 chỉ một tháng trước khi Wimbledon khởi tranh, chỉ biết lắc đầu: "Cô ấy chơi quá hay. Ở những pha giằng co, Raducanu hoàn toàn áp đảo tôi".

Từ cô gái vàng một thời, Raducanu giờ lại được nhắc đến như hiểm hoạ đáng gờm. Ở vòng ba, cô sẽ đụng hạt giống số 1 thế giới Aryna Sabalenka - chiến thần của làng banh nỉ nữ hiện tại. Sẽ không ai đặt Raducanu cửa trên, nhưng ít nhất, cô đang trở lại với phong độ khiến chính Sabalenka cũng phải dè chừng.

Tracy Austin - chuyên gia BBC, cựu vô địch US Open, thừa nhận: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy Raducanu đánh như hồi US Open 2021. Cô ấy trả giao bóng tuyệt vời, chủ động đánh bóng cực kỳ dũng cảm. Nếu Emma giữ phong độ này, Sabalenka sẽ phải đau đầu".

Cựu nữ tay vợt số 1 nước Anh Annabel Croft cũng nhận định: "Raducanu vừa gửi thông điệp cho cả giải đấu rằng tôi đã trở lại. Sabalenka đương nhiên mạnh, nhưng nếu Raducanu chơi đúng phong độ, mọi thứ đều có thể xảy ra".

Kỳ lạ là Raducanu lại tỏ ra cực kỳ thảnh thơi: "Tôi không thấy áp lực. Sabalenka là số 1 thế giới, cô ấy thắng mọi thứ rồi, tôi chỉ muốn tận hưởng thêm một trận ở Wimbledon. Kết quả thế nào cũng được, tôi chẳng có gì để mất".

Dĩ nhiên, không áp lực chỉ là cách Raducanu tự làm dịu chính mình. Cô vẫn đặt ra mục tiêu cao: "Không VĐV nào ra sân mà không mong điều gì. Tôi có kỳ vọng riêng về cách tôi sẽ thi đấu, tôi muốn tiếp tục chơi thứ tennis như thế này".

Điều đặc biệt trong hành trình tái sinh lần này là sự xuất hiện của nhóm bạn thân thời trung học, những người sát cánh cùng Raducanu từ khi còn là cô bé 6 tuổi đến lúc thành nhà vô địch US Open. Họ có mặt trên khán đài Centre Court, hét vang và ăn mừng cùng cô. Raducanu bảo những người bạn ấy là điểm tựa để cô không gục ngã trong những tháng ngày bết bát nhất.

Nhiều người từng hỏi liệu sự nghiệp của Raducanu có "sớm nở tối tàn". Và rạng sáng 2/7, Raducanu trả lời theo cách duy nhất cô biết, bằng thứ tennis khiến tất cả phải đứng dậy vỗ tay.

Vẫn còn cả một Sabalenka sừng sỏ chờ phía trước. Nhưng ít nhất, Wimbledon tìm lại một nàng công chúa, với tinh thần không còn sợ hãi, không còn gồng mình chứng tỏ. Chỉ còn Raducanu, và niềm tin rằng cô vẫn xứng đáng được yêu mến.

Một ngày rực rỡ ở Centre Court và cô gái 22 tuổi vẫn chưa sẵn sàng bị lãng quên.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.