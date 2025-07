Jannik Sinner phá mã Carlos Alcaraz thế nào?

Trong ánh nắng chói chang của sân Trung tâm, nơi cái nóng hơn 32 độ C phủ xuống mặt sân như đốt cháy từng bước chân, Sinner giữ được cái đầu lạnh để làm điều chưa từng ai trong lịch sử quần vợt Italy làm được: giành chức vô địch đơn tại Wimbledon. Chiến thắng 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 trước Alcaraz không chỉ giúp Sinner có Grand Slam thứ hai trong năm 2025, mà còn đánh dấu bước ngoặt trong một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất của làng banh nỉ hiện đại.

Đây là lần đầu tiên Sinner vượt qua Alcaraz sau năm trận toàn thua liên tiếp - một sự chuyển mình mang tính khẳng định. Nếu trận chung kết tại Roland Garros 2025 giữa hai người là một bản giao hưởng tốc độ, đầy ngẫu hứng và khát khao bùng nổ, thì trận chung kết Wimbledon là vở kịch của kỷ luật, lạnh lùng và sự kiên định đến tàn nhẫn.

Giữa Sinner và Alcaraz, không chỉ có một trận đấu đang diễn ra - mà là cả một "meta-game", nơi mỗi mánh lới, chiến thuật đều nhanh chóng được đối thủ hóa giải bằng một chiêu thức sắc bén hơn. Đây không còn là tennis đơn thuần, mà là đấu trí thuần túy - nơi khoảng cách giữa đỉnh cao và vực sâu được đo bằng nửa bước di chuyển, một pha lắc hông, hoặc một lần giữ vững tinh thần khi toàn bộ sân đấu đang chống lại bạn.

Sinner hiểu rằng anh không thể chơi ngẫu hứng hơn Alcaraz, nhưng có thể lạnh lùng hơn. Và đó chính là điểm khác biệt.

Game đấu quan trọng nhất trong trận - và có lẽ là bước ngoặt của danh hiệu - là lúc Sinner gỡ hòa 1-1 sau khi thua set đầu. Ba lần tưởng chừng như bị đẩy vào thế thủ, anh lật ngược tình thế bằng những cú đánh gọi là “steals” - những pha cứu điểm khó tin theo đúng nghĩa đen.

Đó là lời đáp trả cho vở diễn ảo diệu mà Alcaraz từng trình làng ở Paris. Lần này, sân khấu thuộc về Sinner.

Ở thời điểm Sinner đối mặt với hai break-point ở game giao bóng áp chót, cả sân Wimbledon gần như đồng lòng cổ vũ Alcaraz để kéo dài trận đấu. Nhưng điều khiến Sinner trở nên đặc biệt không phải là cú forehand (thuận tay) hay backhand (trái tay) trứ danh - mà là khả năng không bị tác động bởi bất cứ thứ gì.

Anh thi đấu như thể đang đứng một mình giữa rừng thông ở Tyrol, nơi lạnh giá quanh năm - lặng lẽ, không biểu cảm, không dao động.

Phút then chốt ấy, Sinner chơi thứ tennis máy móc nhất, chính xác nhất - và bẻ gãy ý chí của nhà vô địch năm ngoái.

Càng ấn tượng hơn, khi ở set thứ tư, kịch bản tái lập với việc Sinner dẫn 5-4 và cầm giao bóng kết thúc trận - đúng như tại Roland Garros, nơi anh từng không vượt qua được áp lực. Lần này, không có sai lầm.

Khi Alcaraz tấn công dữ dội, Sinner đáp trả bằng một loạt điểm số hoàn hảo. Một pha di chuyển kéo Alcaraz đến kiệt sức khiến tay vợt người Tây Ban Nha đánh rơi vợt. Một cú giao bóng không thể trả - lần thứ 38 trong trận - chấm dứt mọi hy vọng của đối thủ.

Chiến thắng này không chỉ là một danh hiệu - mà là một minh chứng cho quá trình trưởng thành từ cay đắng. Sau thất bại đầy ám ảnh ở Paris, Sinner không đổ lỗi, không than phiền. Anh phân tích, điều chỉnh, luyện tập - và trở lại.

“Điều quan trọng không phải là thắng hay thua, mà là bạn rút ra được gì”, tay vợt người Italy nói sau trận chung kết. Đó là tâm thế của một nhà vô địch thực thụ.

Không ai nghĩ Sinner có thể thi đấu với phong độ cao đến vậy sau cú ngã mạnh ở vòng 4 trước Dimitrov, kèm theo lo ngại chấn thương cánh tay phải. Kể từ đó, anh chỉ tập nhẹ, luôn mang ống tay bảo vệ, nhưng giao bóng vẫn là vũ khí nguy hiểm nhất trận.

Theo dữ liệu từ TennisViz, điểm số cho cú giao bóng của Sinner đạt 8.3/10 trong trận chung kết - vượt trội hoàn toàn so với Alcaraz, người chỉ đạt tỷ lệ giao bóng một 53%, thấp nhất từ đầu giải.

Alcaraz thất bại lần đầu trong một trận chung kết Grand Slam sau năm lần toàn thắng. Nhưng điều đáng nói là cách anh đối diện với thất bại - không cay cú, không gục ngã.

“Tôi không ngạc nhiên về cậu ấy. Sinner là nhà vô địch lớn. Nhà vô địch học từ thất bại - và cậu ấy đã làm điều đó”, Alcaraz thẳng thắn thừa nhận.

Anh cũng nói thêm: “Tôi thực sự hạnh phúc khi có một đối thủ như cậu ấy. Vì điều đó giúp tôi phải nỗ lực 100% mỗi ngày”.

Với chức vô địch Wimbledon 2025, Sinner phá mã Alcaraz - điều mà chưa ai làm được ở một trận chung kết lớn. Anh trở thành tay vợt thứ sáu giành danh hiệu tại đây trong 23 năm qua, và là người Italy đầu tiên đi vào lịch sử sân cỏ danh giá nhất thế giới.

Nhưng trên hết, chiến thắng của Sinner là tuyên ngôn cho thế hệ tiếp theo của tennis nam - nơi không chỉ có sức trẻ và tài năng, mà còn là sự bền bỉ, bản lĩnh và sự lặng lẽ làm nên điều vĩ đại. Nếu Alcaraz là cơn bão cuốn phăng mọi đối thủ, thì Sinner là bức tường băng sừng sững. Và giờ đây, anh đứng trên đỉnh thế giới.

