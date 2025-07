Vô địch Wimbledon, Sinner nhận số tiền thưởng kỷ lục

Sinner đi vào lịch sử Wimbledon không chỉ với tư cách tân vương đơn nam, mà còn là người đầu tiên nhận mức thưởng cao kỷ lục 3 triệu bảng (tương đương 4 triệu USD ) cho một chức vô địch Grand Slam. Khoản tiền khổng lồ này nằm trong tổng quỹ thưởng lên đến 53,3 triệu bảng của giải đấu năm nay, tăng 7% so với năm ngoái và gấp đôi so với một thập kỷ trước.

Trên mặt sân cỏ trứ danh ở London rạng sáng 14/7, Sinner lội ngược dòng ngoạn mục trong trận chung kết gặp Carlos Alcaraz. Sau khi thua set đầu 4-6, tay vợt người Italy thi đấu như "lột xác", thắng liền ba set với cùng tỷ số 6-4 để khép lại trận đấu trong sự thán phục của khán giả. Đây là danh hiệu Grand Slam thứ tư trong sự nghiệp của Sinner, sau hai lần vô địch Australian Open và một lần đăng quang tại US Open.

Carlos Alcaraz - nhà vô địch năm ngoái - dù thất bại vẫn ra về với 1,5 triệu bảng (hơn 2 triệu USD ) tiền thưởng. Cả hai đều là đại diện tiêu biểu cho thế hệ kế cận đang thay đổi bộ mặt quần vợt nam thế giới.

Quyết định tăng tiền thưởng của Ban tổ chức Wimbledon là lời hồi đáp mạnh mẽ trước những yêu cầu ngày càng gay gắt từ giới vận động viên chuyên nghiệp. Trong bối cảnh các giải Grand Slam đang nỗ lực giữ chân các ngôi sao và nâng cao chất lượng thi đấu, Wimbledon năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu danh giá bậc nhất thế giới.

Việc nâng tổng tiền thưởng lên hơn 53 triệu bảng không chỉ phản ánh tiềm lực tài chính của Wimbledon, mà còn cho thấy xu thế chung của quần vợt đỉnh cao: vinh quang trên sân đấu giờ đây đi kèm với giá trị vật chất xứng tầm. Với Sinner, chiến thắng tại London không chỉ là cột mốc sự nghiệp, mà còn là minh chứng cho một tay vợt đã sẵn sàng làm chủ kỷ nguyên mới của tennis.

