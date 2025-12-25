Dàn sao MU bùng nổ

Ba cầu thủ thuộc biên chế MU đang tạo dấu ấn tại AFCON 2025 khi đồng loạt tỏa sáng ngay lượt trận mở màn.

Amad hay Mbeumo đều tỏa sáng ở cúp châu Phi.

Noussair Mazraoui là cái tên đầu tiên gây ấn tượng. Hậu vệ này thể hiện sự điềm tĩnh, kinh nghiệm và cho thấy khả năng chỉ huy hàng phòng ngự đầy chắc chắn, góp phần giúp đội nhà kiểm soát thế trận. Anh còn đóng góp một kiến tạo giúp Morocco thắng Comoros 2-0 ở bảng A.

Trong khi đó, Amad Diallo tiếp tục chứng minh sự trưởng thành vượt bậc. Trong màu áo tuyển Bờ Biển Ngà, ngôi sao chạy cánh của MU ghi dấu ấn bằng lối chơi tốc độ, kỹ thuật và đầy đột biến, trở thành một trong những điểm sáng trên hàng công.

Khả năng khuấy đảo hành lang của Amad khiến hàng thủ đối phương liên tục rơi vào thế bị động. Chính Amad ghi bàn duy nhất với một cú sút quyết đoán từ đường chuyền của Franck Kessie, qua đó mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Bờ Biển Ngà trước Mozambique

Không kém cạnh, Bryan Mbeumo cũng tỏa sáng trong màu áo Cameroon. Tiền đạo này có màn trình diễn hiệu quả và sắc bén ở các pha xử lý cuối cùng. "Những chú sư tử bất khuất" hạ Gabon 1-0 nhờ pha kiến tạo ở đẳng cấp cao của Mbeumo.

Màn trình diễn ấn tượng của bộ 3 Mazraoui, Amad và Mbeumo tại AFCON giúp đội tuyển của họ khởi đầu thuận lợi ở cúp châu Phi. Đặc biệt, Amad và Mbeumo được bầu chọn hay nhất trận. Dù vậy, việc những cầu thủ này tỏa sáng khiến CĐV MU thêm lo lắng.

Cả Mazraoui, Amad và Mbeumo đều đóng vai trò trụ cột trong đội hình của HLV Ruben Amorim. Nếu họ tiến xa tại AFCON, "Quỷ đỏ" sẽ không có được sự phục vụ của những quân bài tốt nhất ở giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải.