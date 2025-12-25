Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dàn sao MU bùng nổ

  • Thứ năm, 25/12/2025 14:53 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Ba cầu thủ thuộc biên chế MU đang tạo dấu ấn tại AFCON 2025 khi đồng loạt tỏa sáng ngay lượt trận mở màn.

Amad hay Mbeumo đều tỏa sáng ở cúp châu Phi.

Noussair Mazraoui là cái tên đầu tiên gây ấn tượng. Hậu vệ này thể hiện sự điềm tĩnh, kinh nghiệm và cho thấy khả năng chỉ huy hàng phòng ngự đầy chắc chắn, góp phần giúp đội nhà kiểm soát thế trận. Anh còn đóng góp một kiến tạo giúp Morocco thắng Comoros 2-0 ở bảng A.

Trong khi đó, Amad Diallo tiếp tục chứng minh sự trưởng thành vượt bậc. Trong màu áo tuyển Bờ Biển Ngà, ngôi sao chạy cánh của MU ghi dấu ấn bằng lối chơi tốc độ, kỹ thuật và đầy đột biến, trở thành một trong những điểm sáng trên hàng công.

Khả năng khuấy đảo hành lang của Amad khiến hàng thủ đối phương liên tục rơi vào thế bị động. Chính Amad ghi bàn duy nhất với một cú sút quyết đoán từ đường chuyền của Franck Kessie, qua đó mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Bờ Biển Ngà trước Mozambique

Không kém cạnh, Bryan Mbeumo cũng tỏa sáng trong màu áo Cameroon. Tiền đạo này có màn trình diễn hiệu quả và sắc bén ở các pha xử lý cuối cùng. "Những chú sư tử bất khuất" hạ Gabon 1-0 nhờ pha kiến tạo ở đẳng cấp cao của Mbeumo.

Màn trình diễn ấn tượng của bộ 3 Mazraoui, Amad và Mbeumo tại AFCON giúp đội tuyển của họ khởi đầu thuận lợi ở cúp châu Phi. Đặc biệt, Amad và Mbeumo được bầu chọn hay nhất trận. Dù vậy, việc những cầu thủ này tỏa sáng khiến CĐV MU thêm lo lắng.

Cả Mazraoui, Amad và Mbeumo đều đóng vai trò trụ cột trong đội hình của HLV Ruben Amorim. Nếu họ tiến xa tại AFCON, "Quỷ đỏ" sẽ không có được sự phục vụ của những quân bài tốt nhất ở giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải.

Lý do 'bom tấn' 65 triệu bảng từ chối MU

MU thất thế so với kình địch Man City trong cuộc đua chiêu mộ tiền đạo Antoine Semenyo của Bournemouth.

7 giờ trước

Cú sốc với MU

Lực lượng MU tan hoang trước cuộc đối đầu Newcastle United trên sân nhà thuộc vòng 18 Premier League vào rạng sáng 27/12.

9 giờ trước

Onana đặt dấu chấm hết ở MU?

Thủ thành Andre Onana đang trải qua những tháng ngày hoàn toàn trái ngược so với giai đoạn đầy sóng gió của anh tại MU.

9 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU MU

    Đọc tiếp

    Bale chon 'cau thu hoan hao' hinh anh

    Bale chọn 'cầu thủ hoàn hảo'

    47 phút trước 14:53 25/12/2025

    0

    Khi được hỏi về hình mẫu cầu thủ lý tưởng, Gareth Bale không tìm đến những so sánh mơ hồ. Anh ghép từng phẩm chất cụ thể, từ kỹ thuật, tốc độ đến bản lĩnh, để tạo nên một chân dung mang đậm dấu ấn của kỷ nguyên Real Madrid.

    Real Madrid dang song nho Mbappe hinh anh

    Real Madrid đang sống nhờ Mbappe

    3 giờ trước 12:15 25/12/2025

    0

    Mbappe ghi bàn đều đặn và kéo Real Madrid đi tiếp. Nhưng khi khoảng cách giữa anh và phần còn lại ngày càng giãn rộng, câu hỏi về sự phụ thuộc không còn là cảm giác mơ hồ.

    Nico Paz khien Serie A phai suy nghi lai hinh anh

    Nico Paz khiến Serie A phải suy nghĩ lại

    4 giờ trước 12:00 25/12/2025

    0

    Giữa một Serie A khắc nghiệt và đầy tính chiến thuật, Nico Paz không chỉ nổi lên như hiện tượng. Anh đang buộc Real Madrid và cả thị trường chuyển nhượng phải suy nghĩ lại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý