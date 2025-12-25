Onana đặt dấu chấm hết ở MU?

Thủ thành Andre Onana đang trải qua những tháng ngày hoàn toàn trái ngược so với giai đoạn đầy sóng gió của anh tại MU.

Onana khó trở lại MU.

Chỉ sau chưa đầy nửa mùa giải khoác áo Trabzonspor tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Onana đã bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống mới. Trong một video do CLB Trabzonspor thực hiện, thủ môn 28 tuổi không giấu được niềm vui khi chia sẻ rằng anh đang sống trong “giai đoạn tuyệt vời nhất” của cuộc đời.

Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, những tương tác gần gũi trên đường phố và bầu không khí bóng đá đầy cảm xúc tại Trabzonspor đã giúp Onana tìm lại sự tự tin từng đánh mất.

Không chỉ hòa nhập nhanh chóng ngoài sân cỏ, Onana còn gây ấn tượng trong phòng thay đồ. Theo Goal, Trabzonspor đã bày tỏ mong muốn giữ anh ở lại lâu hơn, đồng thời đánh giá cao vai trò thủ lĩnh và ảnh hưởng tích cực mà Onana mang lại cho tập thể. Dù bản hợp đồng hiện tại chỉ là cho mượn và không kèm điều khoản mua đứt, khả năng đôi bên tiếp tục gắn bó vẫn được để ngỏ.

Thực tế, Onana gần như không còn tương lai ở Old Trafford. HLV Ruben Amorim đã gạt anh khỏi kế hoạch, cộng thêm sự xuất hiện của tân binh Senne Lammens, khiến cánh cửa trở lại đội bóng gần như khép lại hoàn toàn.

MU hiện ưu tiên bán Onana để thu hồi vốn. Tuy nhiên, trở ngại lớn nằm ở khả năng tài chính của Trabzonspor. “Quỷ đỏ” từng chi ra tới 43 triệu bảng để chiêu mộ Onana từ Inter Milan vào năm 2023.

