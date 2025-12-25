Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lý do Haaland ký hợp đồng 9 năm với Man City

  • Thứ năm, 25/12/2025 05:56 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tròn một năm Erling Haaland gia hạn với Man City, người đại diện Rafaela Pimenta hé lộ lý do cốt lõi phía sau quyết định "đi ngược dòng chảy" của bóng đá hiện đại.

Haaland gần như gắn bó trọn sự nghiệp với Man City.

Tháng 1/2025, Haaland ký vào bản giao kèo kéo dài 9 năm rưỡi với đội chủ sân Etihad, cam kết tương lai đến tận mùa hè 2034. Trong bối cảnh cầu thủ ngôi sao thường chỉ ràng buộc 3-5 năm, thỏa thuận này ngay lập tức gây tò mò và tranh luận dữ dội. Tuy nhiên, theo Pimenta, yếu tố tài chính không phải là trọng tâm của thương vụ.

Trả lời TNT Sports, nữ "siêu cò" khẳng định đây là lựa chọn mang tính chiến lược lâu dài: "Chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng. Haaland có một dự án, và Man City cũng vậy. Đó là một dự án chung, nơi cả hai cùng hướng tới những đỉnh cao chưa từng được chinh phục".

Với hợp đồng này, Man City gần như "đóng khung" trọn vẹn giai đoạn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Haaland. Nếu hoàn thành trọn vẹn cam kết, tiền đạo người Na Uy sẽ gắn bó với Etihad đến năm 33 tuổi, độ tuổi vẫn đủ chín về bản lĩnh và kinh nghiệm để duy trì ảnh hưởng lớn trên sân cỏ.

Thực tế đang chứng minh tầm nhìn đó không hề viển vông. Mùa giải 2025/26, Haaland trình diễn phiên bản toàn diện hơn bao giờ hết. Anh tiếp tục sắc bén trong vùng cấm, tinh quái ở khâu di chuyển và ổn định đến đáng sợ trước khung thành đối phương.

"Dự án chung" giữa Haaland và Man City đang vận hành trơn tru, và Ngoại hạng Anh chính là sân khấu để cỗ máy ghi bàn này tiếp tục chinh phục những kỷ lục mới.

Haaland học hỏi huyền thoại MU

Erling Haaland bất ngờ gặp gỡ và trao đổi với huyền thoại MU Ole Gunnar Solskjaer trước chuyến làm khách của Man City tới sân Nottingham Forest vào ngày 27/12.

26:1540 hôm qua

Thói quen ăn uống của Haaland gây chú ý

Erling Haaland tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội bởi khoảnh khắc đời thường hài hước, khiến người hâm mộ thích thú.

19:30 22/12/2025

Haaland chạm mốc 103 bàn, nhanh hơn Ronaldo 122 trận

Erling Haaland tiếp tục viết lại chuẩn mực ghi bàn tại Premier League khi san bằng thành tích của Cristiano Ronaldo, nhưng với tốc độ khiến cả giải đấu phải nhìn lại khái niệm về hiệu suất của một tiền đạo đỉnh cao.

00:01 21/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Haaland Erling Haaland Haaland

    Đọc tiếp

    Pha bong hai huoc gay sot o cup chau Phi hinh anh

    Pha bóng hài hước gây sốt ở cúp châu Phi

    37 phút trước 08:26 25/12/2025

    0

    Rạng sáng 25/12, khoảnh khắc hiếm có và hài hước trong trận Bờ Biển Ngà thắng Mozambique 1-0 ở cúp bóng đá châu Phi (CAN Cup 2025) khiến cầu thủ lẫn khán giả không khỏi bật cười.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý