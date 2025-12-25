Lý do Haaland ký hợp đồng 9 năm với Man City

Tròn một năm Erling Haaland gia hạn với Man City, người đại diện Rafaela Pimenta hé lộ lý do cốt lõi phía sau quyết định "đi ngược dòng chảy" của bóng đá hiện đại.

Haaland gần như gắn bó trọn sự nghiệp với Man City.

Tháng 1/2025, Haaland ký vào bản giao kèo kéo dài 9 năm rưỡi với đội chủ sân Etihad, cam kết tương lai đến tận mùa hè 2034. Trong bối cảnh cầu thủ ngôi sao thường chỉ ràng buộc 3-5 năm, thỏa thuận này ngay lập tức gây tò mò và tranh luận dữ dội. Tuy nhiên, theo Pimenta, yếu tố tài chính không phải là trọng tâm của thương vụ.

Trả lời TNT Sports, nữ "siêu cò" khẳng định đây là lựa chọn mang tính chiến lược lâu dài: "Chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng. Haaland có một dự án, và Man City cũng vậy. Đó là một dự án chung, nơi cả hai cùng hướng tới những đỉnh cao chưa từng được chinh phục".

Với hợp đồng này, Man City gần như "đóng khung" trọn vẹn giai đoạn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Haaland. Nếu hoàn thành trọn vẹn cam kết, tiền đạo người Na Uy sẽ gắn bó với Etihad đến năm 33 tuổi, độ tuổi vẫn đủ chín về bản lĩnh và kinh nghiệm để duy trì ảnh hưởng lớn trên sân cỏ.

Thực tế đang chứng minh tầm nhìn đó không hề viển vông. Mùa giải 2025/26, Haaland trình diễn phiên bản toàn diện hơn bao giờ hết. Anh tiếp tục sắc bén trong vùng cấm, tinh quái ở khâu di chuyển và ổn định đến đáng sợ trước khung thành đối phương.

"Dự án chung" giữa Haaland và Man City đang vận hành trơn tru, và Ngoại hạng Anh chính là sân khấu để cỗ máy ghi bàn này tiếp tục chinh phục những kỷ lục mới.