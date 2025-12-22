Thói quen ăn uống của Haaland gây chú ý

Erling Haaland tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội bởi khoảnh khắc đời thường hài hước, khiến người hâm mộ thích thú.

Trong chiến thắng 3-0 của Man City trước West Ham hôm 20/12, tiền đạo người Na Uy lập cú đúp, nâng tổng số pha lập công tại Premier League mùa này lên 19 bàn sau 18 vòng. Ba điểm giúp Man City tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, dù Arsenal nhanh chóng đòi lại ngôi đầu sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton.

Nhưng thay vì những hình ảnh ăn mừng quen thuộc, Haaland khiến cộng đồng mạng bùng nổ với đoạn video được anh chia sẻ trong phòng thay đồ. Không nói một lời nào, tiền đạo 25 tuổi chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, trước mặt là miếng thịt khổng lồ, và bắt đầu bữa ăn sau trận đấu như thể đó là điều hiển nhiên.

Chính sự giản dị ấy tạo nên cơn sốt. "Anh ta ăn như gấu vậy", một CĐV bình luận. Người khác hài hước: "Đầu bếp Haaland vừa dọn tiệc tại Etihad". Có người thốt lên: "Anh chàng này không thuộc về hành tinh này", trong khi một tài khoản khác đùa vui: "Người Viking là phải ăn thịt". Thậm chí, nhiều fan khẳng định đây là hình ảnh biểu tượng mới của Premier League.

Về mặt thống kê, Haaland cũng tiếp tục xô đổ các cột mốc đáng nể. Với 19 bàn trước Giáng sinh, anh cân bằng kỷ lục từng được thiết lập bởi Andy Cole, Kevin Phillips và Luis Suarez. Đáng chú ý hơn, tổng số bàn thắng của Haaland tại Premier League chạm mốc 104, vượt qua Cristiano Ronaldo (103 bàn).