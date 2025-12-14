Haaland chạm mốc 103 bàn, nhanh hơn Ronaldo 122 trận

Erling Haaland tiếp tục viết lại chuẩn mực ghi bàn tại Premier League khi san bằng thành tích của Cristiano Ronaldo, nhưng với tốc độ khiến cả giải đấu phải nhìn lại khái niệm về hiệu suất của một tiền đạo đỉnh cao.

Erling Haaland tiếp tục viết lại chuẩn mực ghi bàn tại Premier League.

Theo thống kê do Bleacher Report công bố, Erling Haaland cán mốc 103 bàn thắng tại Premier League, ngang bằng tổng số bàn mà Cristiano Ronaldo ghi được trong sự nghiệp tại giải đấu này. Điểm khác biệt nằm ở thời gian: Haaland cần ít hơn Ronaldo tới 122 trận để chạm cột mốc ấy.

Bàn thắng thứ 103 không phải khoảnh khắc bùng nổ hiếm hoi, mà là hình ảnh quen thuộc của Haaland trong màu áo Manchester City. Đó là một pha dứt điểm gọn gàng, trực diện và gần như không cho hàng thủ West Ham ở vòng 17 Premier League tối 20/12 cơ hội sửa sai.

Kể từ khi gia nhập Man City, tiền đạo người Na Uy duy trì hiệu suất ghi bàn ở mức phi thường, biến những kỷ lục từng được coi là “vùng an toàn” thành các cột mốc mong manh.

So sánh với Ronaldo càng làm nổi bật sự khác biệt về nhịp độ. Siêu sao người Bồ Đào Nha ghi 103 bàn tại Premier League qua nhiều mùa giải, trong hai giai đoạn khoác áo Manchester United, với vai trò thay đổi từ chạy cánh, hộ công đến trung phong.

Haaland, ngược lại, đạt cùng con số ấy trong thời gian ngắn hơn rất nhiều, với vai trò rõ ràng: một số 9 thuần túy, sống trong vòng cấm và trừng phạt sai lầm đối phương bằng sự chính xác lạnh lùng.

Haaland ghi bàn trong trận Man City gặp West Ham tối 20/12.

Thành tích của Haaland không chỉ là câu chuyện cá nhân. Nó phản ánh cách Premier League đang chứng kiến sự xuất hiện của một mẫu tiền đạo mới: mạnh mẽ về thể chất, đơn giản trong xử lý nhưng cực kỳ hiệu quả. Trong hệ thống được vận hành trơn tru của Man City, Haaland trở thành điểm kết thúc hoàn hảo cho mọi đợt tấn công.

Việc san bằng kỷ lục của Ronaldo mới chỉ là một dấu mốc trung gian. Ở tuổi còn rất trẻ và phong độ ổn định, Haaland đứng trước cơ hội bỏ xa những con số cũ, đồng thời tái định nghĩa giới hạn ghi bàn tại Premier League.

Khi các thống kê tiếp tục tăng lên, câu hỏi không còn là liệu Haaland có vượt kỷ lục hay không, mà là anh sẽ đẩy kỷ lục ấy đi xa đến đâu.